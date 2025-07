Mariah Carey se prepara para novo álbum e possível recorde

O segundo semestre de 2025 promete ser um dos mais marcantes na carreira de Mariah Carey. Ícone da música pop e do Natal, a cantora está nos preparativos finais para o lançamento de seu aguardado 16º álbum de estúdio, intitulado provisoriamente como “MC16”. Ao mesmo tempo, ela se aproxima de quebrar um dos maiores recordes da indústria fonográfica com o clássico natalino “All I Want for Christmas Is You”.

Atualmente, o hit lançado em 1994 soma 18 semanas não consecutivas no topo da Billboard Hot 100. Se conquistar novamente o primeiro lugar nas festas de fim de ano, Mariah poderá superar o recorde de “Old Town Road”, de Lil Nas X com Billy Ray Cyrus, e “A Bar Song (Tipsy)”, de Shaboozey, ambos com 19 semanas na liderança. No Natal de 2024, a música ficou quatro semanas seguidas na posição mais alta, reforçando a força anual da faixa.

Além da possível quebra de recorde, Mariah Carey prepara uma nova era musical. “MC16” já está finalizado, segundo a própria artista, e um novo single deve ser lançado nas próximas semanas, aproveitando o verão norte-americano. O projeto conta com a produção executiva de L.A. Reid, parceiro de longa data de Mariah, responsável por “The Emancipation of Mimi”, álbum que marcou uma das fases mais bem-sucedidas da cantora e completou 20 anos em 2025.

Mariah Carey: Novo single e investimento em divulgação estratégica

Mariah Carey vem trabalhando com a startup gamma para impulsionar sua presença nas plataformas e rádios. O single mais recente, “TYPE DANGEROUS”, tocou com frequência nas rádios dos Estados Unidos e foi bem recebido, alcançando a 50ª posição da Billboard Hot 100 — consolidando Carey como uma das artistas com mais entradas na parada.

O novo disco ainda não tem data de lançamento confirmada, mas a expectativa é alta. Em junho, a cantora foi homenageada como ícone no BET Awards 2025, reforçando sua relevância no cenário musical mesmo após mais de três décadas de carreira. O título “MC16”, utilizado de forma provisória, é uma referência ao número de álbuns lançados por Mariah até aqui e já virou sinônimo de expectativa entre seus fãs.

Com uma base de fãs fiel, presença constante nas paradas e um histórico de grandes feitos, Mariah Carey se posiciona novamente como uma das grandes forças da música pop. O último trimestre de 2025 poderá marcar tanto o lançamento de um novo sucesso quanto a quebra de um recorde histórico, consolidando ainda mais sua posição no hall das lendas da música mundial.