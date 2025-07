Zayn denuncia racismo em música que cita antiga banda

Zayn Malik causou comoção nas redes sociais ao divulgar um trecho de sua nova música, “Fuchsia Sea”, em seu perfil no Instagram. Com versos fortes e emocionais, o artista parece revisitar seus anos no One Direction, abordando temas como bullying, racismo e xenofobia. Embora ele não mencione diretamente a boy band britânica, fãs interpretaram a composição como um desabafo claro sobre o período em que integrou o grupo, entre 2010 e 2015.

No trecho divulgado, Zayn canta:

“Eu trabalhei duro em uma banda branca / E eles riram do asiático / Deixaram uma marca azul em uma bandeira branca / E então usaram sangue para sua pintura”.

As palavras ecoaram nas redes, levando milhares de seguidores a relembrarem os bastidores do One Direction, grupo formado por meio do programa “The X-Factor UK”, com integrantes predominantemente brancos. Zayn, de ascendência paquistanesa, sempre foi apontado como o integrante “diferente”, enfrentando discriminação velada e pressões relacionadas à sua origem.

Outros versos da música trazem reflexões sobre sua vivência na indústria:

“Eu luto contra a intimidação, a falta de imaginação em uma nação” e “Você se lembra de cada conversa? / Porque eu estava ciente de cada conotação”.

Desde que deixou o One Direction, Zayn construiu uma carreira solo sólida, mas marcada por desafios. Ele foi o primeiro a se desligar do grupo, em 2015, lançando no ano seguinte seu álbum de estreia “Mind of Mine”, que emplacou o hit “Pillowtalk” no topo das paradas internacionais. Ao longo dos anos, o cantor lançou quatro discos, sendo o mais recente “Room Under the Stairs”, em 2024, pela gravadora Republic Records.

Apesar do sucesso comercial, Zayn sempre foi discreto quanto à exposição pública, em grande parte por questões ligadas à saúde mental. O cantor evitava entrevistas, premiações e turnês. Somente entre 2024 e 2025 ele realizou sua primeira série de shows, com passagens por arenas na Europa e América do Norte na turnê “Stairway to the Sky”.

“Fuchsia Sea”, que ainda não tem data oficial de lançamento, promete ser um marco em sua discografia por tratar de maneira direta temas que Zayn sempre abordou de forma sutil: a sensação de não pertencimento, o racismo estrutural e a forma como sua identidade foi tratada ao longo da carreira.

Zayn:Repercussão entre fãs e impacto cultural

As revelações geraram uma onda de apoio online, com milhares de fãs relembrando episódios antigos envolvendo comentários preconceituosos e piadas com Zayn ainda nos tempos de One Direction. A letra da nova canção abriu um debate nas redes sobre representatividade em grupos formados por gravadoras e a invisibilização de artistas racializados em grandes projetos comerciais.

Zayn, agora com mais maturidade artística e controle sobre sua carreira, parece determinado a usar sua voz não apenas para cantar, mas para denunciar as dores que acumulou nos bastidores da fama. Com “Fuchsia Sea”, ele convida o público a enxergar além dos holofotes e refletir sobre o custo emocional do sucesso.