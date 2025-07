Maite Perroni fala sobre disputa judicial entre RBD e Guillermo Rosas

Maite Perroni voltou a ser questionada pela imprensa sobre o processo judicial envolvendo os integrantes do RBD e o ex-empresário Guillermo Rosas. Cercada por jornalistas no aeroporto da Cidade do México, a atriz e cantora adotou um tom cauteloso ao comentar o caso, limitando-se a afirmar:

“É um assunto muito complexo, e cada um viu a história de um jeito. É o que posso dizer no momento”.

A polêmica teve início após o encerramento da “Soy Rebelde Tour” em 2023, quando surgiram acusações de desvio de dinheiro envolvendo Guillermo Rosas, que na época atuava como empresário e sócio do grupo. Diante das suspeitas, auditorias internas foram conduzidas, e uma ação judicial foi protocolada por parte dos membros da banda.

Em 2024, na data que marcou o “Dia Mundial do RBD”, um comunicado oficial assinado por Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher von Uckermann revelou que um acordo parcial havia sido feito.

Na ocasião, o grupo informou que pagou US$ 4,7 milhões a Guillermo Rosas, valor bem abaixo dos US$ 10 milhões que ele reivindicava. O objetivo, segundo o trio, era evitar uma disputa ainda mais prolongada e desgastante.

Maite Perroni: Christopher afirma que processo segue ativo na Justiça

Apesar da tentativa de acordo, a disputa judicial não foi completamente encerrada. Em entrevista recente, Christopher von Uckermann afirmou que o caso ainda está em andamento. “Não, ainda não acabou. Esse caminho ainda não se termina. Ainda falta um caminho longo. Tudo segue na Justiça”, declarou o cantor.

As declarações de Christopher contrastam com o posicionamento de outras integrantes do grupo. Em um evento recente no México, Dulce María foi questionada sobre a continuidade da ação legal, mas demonstrou surpresa. “Qual processo? Qual? Quando ele disse isso? Há sete meses? Meu Deus. Não estou sabendo disso”, respondeu. Ela ainda afirmou que, até onde sabe, o assunto havia sido resolvido e que não participa de novos desdobramentos jurídicos. “Sim, há coisas a resolver da empresa que abrimos, mas não tenho ideia de mais processos. Estou em paz”, completou a artista.

Anahí, por sua vez, também não assinou o comunicado divulgado em 2024 e se afastou das decisões tomadas pelo trio Maite, Christian e Christopher. A divergência sobre como lidar com a crise provocou um distanciamento evidente entre os integrantes, alimentando rumores sobre a possibilidade de novos atritos internos.

A situação abalou a união que o RBD aparentava ter recuperado durante a turnê de reunião. Enquanto fãs aguardam por um novo projeto — como documentários e registros ao vivo do show , os desentendimentos judiciais e empresariais tornam incerto o futuro do grupo. Em entrevistas recentes, Maite e outros integrantes têm sinalizado que não há, no momento, qualquer plano para novos encontros ou lançamentos oficiais do RBD.