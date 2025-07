Zayn Malik explode em desabafo poético e revela racismo

Zayn Malik provocou um verdadeiro terremoto nas redes sociais neste sábado (5) ao publicar, em seus Stories no Instagram, dois longos poemas — que mais tarde foram revelados como a letra de seu novo single, o rap “Fuchsia Sea”. Na composição, o ex-integrante da One Direction aborda, com franqueza inédita, temas como racismo, fama precoce, ancestralidade paquistanesa e o peso de ser o único integrante não branco de uma das boy bands mais populares dos últimos tempos.

“Sou convertido ao concerto, e fiz isso pela dimensão. Porque trabalhei duro em uma banda branca. E eles ainda riram dos asiáticos”, escreveu o artista, num trecho que viralizou rapidamente no X (antigo Twitter). A publicação despertou reações intensas entre os fãs: muitos demonstraram surpresa com a dureza do relato, enquanto outros resgataram momentos antigos em que Zayn já havia sido alvo de xenofobia e islamofobia.

Entre os episódios lembrados está o período em que, ainda adolescente, o cantor foi chamado de “terrorista” por postar uma saudação religiosa muçulmana — “Eid Mubarak” — em suas redes. “Zayn foi chamado de jihadista por simplesmente compartilhar uma oração em árabe. Era elogiado quando parecia ‘menos moreno’ e zombado quando se mostrava ‘muçulmano demais’”, escreveu uma usuária, sintetizando a experiência de quem sempre caminhou na tênue linha entre exotificação e rejeição.

Apesar do apoio expressivo, Zayn também enfrentou comentários minimizando sua dor. Alguns usuários chegaram a ironizar o fato de “um homem branco e hétero” falar sobre discriminação. Fãs responderam com firmeza, lembrando que o cantor é filho de um imigrante paquistanês, nascido no Reino Unido, e que a Ásia vai muito além dos estereótipos populares no Ocidente. “Árabes são asiáticos. E nem todo racismo é contra negros. Isso é básico”, pontuou um seguidor.

Horas depois da repercussão, os versos publicados nos Stories foram oficialmente apresentados como parte de “Fuchsia Sea”, seu novo trabalho musical. O trecho foi divulgado junto a um vídeo enigmático — cenas de estúdio, corredores sombrios e o artista dentro de um carro — sem data de lançamento confirmada até o momento. A faixa tem o mesmo título da última música do disco Room Under the Stairs, de 2024, e sinaliza uma guinada definitiva de Zayn em direção ao rap.

Na letra, ele não poupa metáforas e referências contundentes. Fala sobre carregar o peso de uma herança (“Se meu avô pudesse voltar, rapaz, haveria uma grande chance de um tapa de volta”), sobre a tentativa de resistir à estigmatização (“Ainda percebo tudo e não me calo”), e sobre os bastidores de sua vida pública, que muitas vezes contrastam com a idealização dos fãs (“Esse tabuleiro da vida já tem peões demais”).

“Fuchsia Sea” é mais que uma música. É uma catarse.

Com versos que evocam identidade, trauma e resistência, Zayn transforma sua trajetória em manifesto. Ele não apenas revisita dores antigas, mas faz delas a base para uma estética crua, poética e provocadora — que pode marcar um novo capítulo em sua carreira.

Saiba o que Zayn Malik disse sobre morte de Liam Payne

Zayn Malik, ex-integrante do One Direction, emocionou o público durante seu show em Wolverhampton, Inglaterra, ao dedicar uma performance ao seu ex-companheiro de banda, Liam Payne, falecido recentemente.

O cantor, que retornou aos palcos após uma pausa motivada pelo luto, incluiu no final de sua apresentação uma homenagem especial. “Eu tenho feito algo, no final do show, todas as noites, e tem sido dedicado ao meu irmão Liam Payne. Descanse em paz”, disse Zayn ao público da Universidade de Wolverhampton. Ele completou: “Espero que você esteja vendo isso. Estamos na sua cidade natal esta noite, Wolverhampton. Isso é para você, Liam.”

No encerramento do show, o telão exibiu o nome de Liam acompanhado de suas datas de nascimento e falecimento, além de uma mensagem carinhosa: “Eu te amo, irmão”. O gesto comoveu os fãs, que lotaram as redes sociais com mensagens de apoio a Zayn e lembranças de Payne.

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires. As investigações indicaram a presença de drogas e álcool em seu organismo no momento do acidente. O cantor foi velado no último fim de semana, deixando fãs e amigos abalados.

O show em Wolverhampton marcou o retorno de Zayn Malik aos palcos, após anunciar uma pausa em sua turnê para processar o luto. Desde que deixou o One Direction, em 2015, Zayn tem se dedicado à sua carreira solo, mas este momento trouxe à tona o laço profundo que ele ainda mantém com os ex-companheiros de banda.