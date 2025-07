Kesha dá grito de liberdade em 1° álbum independente

Kesha está livre — e ela quer que o mundo inteiro saiba disso. Com Period, seu sexto álbum de estúdio, a artista norte-americana estreia uma nova era: pela primeira vez, sem amarras contratuais com a Kemosabe Records, antigo selo comandado por Dr. Luke, figura central de uma longa e dolorosa batalha judicial iniciada há mais de uma década.

O disco, que chegou às plataformas nesta sexta-feira (5), é o primeiro lançamento 100% independente de Kesha. Com 11 faixas e cinco singles já divulgados — incluindo “Joyride”, “Delusional” e o vibrante “Yippee-Ki-Yay” —, o trabalho surge como um manifesto de renascimento criativo e pessoal. Agora sob o selo da Kesha Records, fundado por ela própria, a cantora assume as rédeas da sua carreira e entrega um pop destemido, honesto e cheio de personalidade.

“É como voltar para casa”, declarou em entrevista à Billboard. “Voltar para o meu corpo, para a minha alegria, para mim mesma.” A frase resume não só o tom do álbum, mas também o alívio de uma libertação que vai muito além dos bastidores da indústria fonográfica.

Desde 2014, Kesha vinha travando uma disputa judicial contra Dr. Luke, a quem acusou de abuso sexual e emocional. O caso ganhou destaque internacional e expôs as entranhas de um sistema que, por anos, silenciou mulheres em nome de contratos. Embora o produtor sempre tenha negado as acusações, o processo só foi encerrado em 2023, com um acordo confidencial entre as partes. Poucos meses depois, em março de 2024, a artista foi oficialmente desligada da Kemosabe.

Com Period, ela deixa claro: o ponto final é também um ponto de partida. Não há mais concessões, medo ou censura. “Parte desse processo foi curar minha relação com álbuns antigos, feitos em momentos em que eu não tinha controle, nem alegria”, explicou.

Desde sua estreia meteórica com Animal (2010), que liderou a Billboard 200, Kesha acumulou hits, discos de platina e quatro álbuns no top 10 da parada. Mas nenhum deles carrega o peso simbólico e emocional de Period. Este é, mais do que nunca, um disco dela — com tudo o que isso implica.

Kesha anuncia edição deluxe de “.” com novas parcerias e remixes

Nesta segunda-feira (07), a cantora Kesha anunciou a versão deluxe de seu mais recente álbum de estúdio. Intitulado “.” (PERIOD), o projeto marca o sexto disco de estúdio da artista, conhecida por hits como “Praying”. O lançamento original ocorreu na sexta-feira, 4 de julho.

A nova edição deluxe foi batizada de “…” (reticências) e trará músicas inéditas, remixes e colaborações com outros artistas. Entre os nomes confirmados estão JADE (ex-integrante do grupo Little Mix), Rose Gray, Slayyyter e o produtor A. G. Cook. O lançamento do deluxe está marcado para esta terça-feira (08).

O álbum original tem recebido boa recepção por parte da crítica especializada. No site de agregação de críticas Metacritic, o projeto conta atualmente com uma média de 75 pontos, baseada em 9 resenhas de veículos especializados.

Kesha também está em turnê com a “T*TS WORLD TOUR”, série de shows que serve como divulgação do novo trabalho. A etapa atual acontece nos Estados Unidos, e a próxima apresentação da artista será justamente no dia do lançamento do deluxe, no Dos Equis Pavilion, em Dallas, Texas. A fase americana da turnê segue até 4 de março de 2026, quando será iniciada a etapa europeia, com estreia marcada para o Uber Eats Music Hall, em Berlim, Alemanha.

