Drake rebate Kendrick Lamar e ex-amigos em nova faixa explosiva

Drake reacendeu as chamas da treta com Kendrick Lamar em sua nova música, “What Did I Miss?”, lançada após meses de silêncio estratégico. A faixa marca a primeira resposta pública do artista desde o auge da disputa entre os dois rappers em 2024 — e não poupa indiretas nem críticas explícitas.

Logo nos primeiros versos, Drake confronta antigos aliados que, segundo ele, teriam se aproximado do campo rival. “Da última vez que olhei para a minha direita, você, mano, estava ao meu lado / Como algumas pessoas que eu amo podem andar com maricas que me provocam?”, rima o canadense, sugerindo uma sensação de traição e aliança quebrada.

A referência parece apontar para pessoas próximas que, durante o embate lírico entre ele e Lamar, se mantiveram em cima do muro — ou pior, flertaram com os dois lados da disputa.

Além disso, Drake também alfineta indiretamente “The Pop Out”, show de retorno de Kendrick realizado em junho de 2024 em Los Angeles, que reuniu diversos nomes do rap da Costa Oeste e consolidou o impacto cultural da treta. “Estou de volta à sua cidade hoje à noite, andando por aí de cabeça erguida”, canta ele em tom de desafio.

A faixa surge em um momento delicado para o artista. Desde o lançamento de For All the Dogs, em 2023, Drake vinha se mantendo distante de polêmicas. Mas a rixa com Lamar, que se transformou em uma das batalhas mais assistidas do hip hop recente, parece ter mudado esse cenário.

Com “What Did I Miss?”, Drake não só responde a ataques passados, mas também reafirma sua presença na cena com uma narrativa pessoal e cortante. E se depender do tom do novo single, essa história ainda está longe de acabar.

Drake retorna com “What Did I Miss?” e deixa pistas sobre novo álbum

Na noite da última sexta-feira (05), o rapper canadense Drake surpreendeu os fãs ao lançar de forma inesperada a faixa “What Did I Miss?”, seu primeiro lançamento solo desde “No Face”, divulgada em 31 de agosto de 2024. A música marca também o retorno do artista após o álbum colaborativo “$ome $exy $ongs 4 U”, lançado em parceria com PARTYNEXTDOOR no dia 14 de fevereiro deste ano.

Logo em sua estreia, a faixa acumulou mais de 2,8 milhões de reproduções no Spotify, sendo 1,3 milhão apenas nos Estados Unidos. O desempenho garantiu a primeira posição nas paradas norte-americanas da plataforma e o décimo quinto lugar no ranking global. No Apple Music US, “What Did I Miss?” também estreou no topo da lista das músicas mais ouvidas.

Atualmente, a canção mantém estabilidade nas plataformas de streaming: no Spotify global, ocupa a 19ª posição, com mais de 2,5 milhões de streams diários, enquanto nos Estados Unidos continua em primeiro lugar, registrando ainda 1,2 milhão de reproduções por dia.

O lançamento veio poucas horas após a divulgação de teasers visuais produzidos pela equipe do artista. A faixa tem letra inteiramente escrita por Drake e conta com um time de peso na produção: London Cyr, O Lil Angel, DJ Lewis, FNZ, Elyas, GYZ, Tay Keith, OZ e Patron.

Teorias sobre o próximo álbum de Drake

Após a live de estreia do clipe de “What Did I Miss?”, Drake deixou uma mensagem enigmática que atiçou a curiosidade dos fãs e gerou especulações sobre seu próximo álbum. No encerramento da transmissão, surgiu a frase:

“ICEMAN chega em breve.”

O mistério não parou por aí. Pouco depois, o artista publicou em suas redes sociais uma foto usando uma pulseira de miçangas com a palavra “Iceman” escrita, reforçando ainda mais os rumores de que esse pode ser o título de seu próximo álbum de estúdio — e que o lançamento pode estar mais próximo do que se imaginava.