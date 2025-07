Jessie J recebe boas notícias sobre o câncer e emociona

Jessie J compartilhou uma das notícias mais importantes de sua vida nesta segunda-feira (7): os exames pós-operatórios indicaram que o câncer de mama, diagnosticado precocemente, não se espalhou. A cantora britânica, que passou por uma mastectomia recentemente, dividiu a novidade com seus seguidores nas redes sociais em um post repleto de emoção, gratidão e esperança.

“Estou bem! Os resultados mostraram que o câncer não se espalhou. Lágrimas de felicidade são reais”, escreveu. Acompanhando o anúncio, Jessie publicou um vídeo tocante do filho Sky Safir, de apenas um ano, dizendo: “Mamãe vai ficar bem”. A mensagem comoveu fãs e colegas da indústria musical, que enviaram uma enxurrada de comentários carinhosos e mensagens de apoio.

A cantora ainda brincou com bom humor sobre o processo de recuperação: “Ainda há mais uma cirurgia pela frente, para que essas primas pareçam mais irmãs. Mas, por agora, é tempo de gratidão. Estou mudando meu nome para ‘O Monstro LopJess’”, disse, em referência ao visual pós-cirurgia.

Celebridades como Rochelle Humes, Paloma Faith, Harriet Rose, Alesha Dixon e Diana Ezerex deixaram mensagens de solidariedade. O momento também reforça a conexão da artista com seus fãs, já que Jessie sempre foi transparente sobre sua saúde e momentos difíceis: “Sempre compartilhei tudo que passo na minha vida”, afirmou em junho, ao anunciar o diagnóstico.

Apesar da pausa temporária na carreira para cuidar da saúde, Jessie J está confirmada no lineup do The Town, em São Paulo, em setembro. A expectativa pelo show cresceu ainda mais após a notícia positiva — e agora, o reencontro com o público brasileiro promete ser um dos mais emocionantes do festival.

Jessie J compartilha desafios após mastectomia e fala sobre maternidade

A cantora Jessie J, de 37 anos, usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre sua recuperação após passar por uma mastectomia no mês de junho, procedimento realizado em decorrência do diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial. Em uma publicação no Instagram, a artista abriu o coração sobre os desafios do processo de cura e o impacto da cirurgia em sua rotina, especialmente na vivência da maternidade.

“Estou bem”, escreveu Jessie J, que é mãe do pequeno Sky, de dois anos. “Sinto muita falta de ser uma mãe ativa e de viver minha rotina como antes. Mas tem sido bom desacelerar um pouco. Sky está se divertindo bastante com a babá e o vovô”, contou a artista, demonstrando gratidão pelo apoio da família nesse momento delicado.

A artista britânica, cujo nome verdadeiro é Jessica Cornish, afirmou que ainda sente desconforto e dor, mas está conseguindo lidar com os sintomas. “Ainda é um pouco doloroso, mas estou conseguindo superar. Tenho focado em alimentação saudável e exercícios de recuperação, o que tem ajudado bastante”, explicou.

Jessie J: Recuperação consciente e afastamento temporário

Jessie J também revelou que optou por interromper o uso de analgésicos durante a recuperação. “Simplesmente não é minha praia. Prefiro sentir o que está acontecendo no meu corpo para não exagerar e acabar me machucando”, disse ela, mostrando uma postura consciente sobre os limites do próprio organismo.

A cantora reforçou que, embora espere melhorar em breve, ainda não tem energia para interações sociais mais intensas. “Se eu parecer um pouco desligada, é porque realmente estou. Não é pessoal. Só não tenho a energia de antes para oferecer, compreensivelmente. Vou chegar lá, é só uma questão de tempo.”

Jessie ainda completou dizendo que está “aproveitando a vibe lenta” e que, apesar das limitações, mantém o otimismo. O relato sincero da artista tocou seus seguidores, que vêm acompanhando sua luta com mensagens de apoio e carinho.

O caso de Jessie J chama atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, que pode salvar vidas. Desde o início do tratamento, a cantora tem usado sua visibilidade para conscientizar seus fãs sobre saúde feminina e autocuidado.

Mesmo longe dos palcos, Jessie segue conectada com seu público e comprometida com sua recuperação. O momento é de introspecção, cura e, acima de tudo, amor — especialmente o amor que une mãe e filho.