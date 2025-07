David Guetta lança “Together” com sample de Bonnie Tyler

O DJ e produtor francês David Guetta lançou nesta sexta-feira (4) seu mais novo single, “Together”, em parceria com o produtor italiano Hypaton. A faixa traz como base um dos maiores clássicos da música pop: “Total Eclipse of the Heart”, sucesso imortalizado pela cantora galesa Bonnie Tyler em 1983.

A nova música aposta em uma releitura dançante do hit original, mantendo sua melodia icônica e adicionando batidas eletrônicas intensas, elementos de synthwave e uma produção moderna voltada para as pistas de dança. “Together” resgata o poder emocional da versão original, agora com um novo fôlego, voltado ao público das baladas e festivais de música eletrônica.

A frase marcante “And I need you now, tonight…”, reconhecida mundialmente, ganha vida em uma roupagem mais vibrante e energética, misturando nostalgia com o frescor dos arranjos atuais. Essa combinação tem se tornado uma tendência entre grandes nomes da música eletrônica, que buscam reviver hits atemporais com uma pegada contemporânea.

Antes mesmo de seu lançamento oficial, “Together” já vinha chamando atenção. Trechos da faixa vinham sendo tocados por Guetta em apresentações recentes ao redor do mundo e também foram compartilhados em suas redes sociais, especialmente no TikTok e Instagram. Os teasers acumularam mais de 1 milhão de visualizações, o que aumentou a expectativa dos fãs para o lançamento completo.

A estratégia de divulgação de Guetta, que costuma antecipar suas produções em grandes eventos e gerar buzz digital antes de disponibilizá-las nas plataformas, se mostrou eficaz mais uma vez. Com “Together”, ele reafirma sua habilidade de unir o mainstream com a música eletrônica de forma estratégica e criativa.

Hypaton, parceiro de Guetta na faixa, também vem se destacando no cenário europeu por sua abordagem nostálgica e eletrônica, focada em modernizar sons dos anos 80 e 90. A colaboração entre os dois produtores evidencia essa fusão de gerações, aliando a experiência de um veterano como Guetta à visão atual de novos talentos do gênero.

David Guetta segue renovando seu repertório com clássicos

David Guetta é conhecido por reinventar sucessos do passado e transformá-los em hits contemporâneos. O lançamento de “Together” segue essa linha, como já visto anteriormente com faixas como “I’m Good (Blue)”, que utilizou sample do hit “Blue (Da Ba Dee)”, do Eiffel 65. O formato tem agradado tanto o público jovem quanto os fãs mais antigos da música pop.

“Together” já está disponível em todas as plataformas de streaming e promete se tornar presença constante nos sets de DJs ao redor do mundo durante o verão europeu. A canção une emoção, nostalgia e energia, reafirmando o domínio de Guetta nas pistas de dança globais.