Lorde estreia em 2º lugar na Billboard 200 com álbum “Virgin”

O aguardado quarto álbum de estúdio de Lorde, intitulado Virgin, estreou em segundo lugar na Billboard 200, marcando uma das entradas mais fortes da artista nas paradas americanas desde Melodrama.

Lançado pela Universal Music e coproduzido por Lorde e Jim-E Stack, o projeto já é considerado um sucesso comercial e de crítica, consolidando ainda mais a posição da cantora como uma das principais vozes do pop alternativo.

Além da posição de destaque na Billboard 200, Virgin garantiu o primeiro lugar em diversas paradas segmentadas da Billboard nesta semana: álbuns de rock e alternativos, álbuns alternativos, vendas de álbuns físicos, álbuns em vinil e vendas em lojas independentes.

A estreia reflete a recepção calorosa do público, que já impulsionou o álbum a ultrapassar 250 milhões de streams globais.

Nos Estados Unidos, Virgin também registrou a melhor semana de vendas em vinil da carreira da cantora, com 31 mil cópias comercializadas apenas nesse formato — reforçando a tendência crescente entre fãs de música alternativa de valorizar experiências físicas e nostálgicas com a obra.

Com esse desempenho, Lorde mantém sua impressionante trajetória nas paradas musicais: todos os seus álbuns de estúdio estrearam em primeiro lugar na parada de álbuns alternativos da Billboard. Em sua terra natal, a Nova Zelândia, e na vizinha Austrália, Virgin também alcançou o topo das paradas — mantendo o padrão de excelência internacional da artista.

O novo trabalho traz uma sonoridade mais experimental e crua, com composições introspectivas que abordam temas como identidade, memórias e reinvenção. Os singles “What Was That”, “Man of the Year” e “Hammer” vêm recebendo elogios por sua autenticidade e produção refinada, apontando para uma Lorde ainda mais madura e inovadora musicalmente.

Com o sucesso de Virgin, Lorde também iniciou a esgotada UltraSound World Tour, que terá datas nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Europa entre setembro e dezembro de 2025. A agenda inclui apresentações em grandes arenas como Madison Square Garden, O2 Arena (Londres), AFAS Live (Amsterdã) e Red Rocks Amphitheatre (Colorado).

A procura por ingressos foi tão alta que várias datas adicionais precisaram ser abertas e mesmo assim, a maioria já está esgotada. A turnê promete ser um dos grandes eventos musicais do segundo semestre, com participações especiais de artistas como Blood Orange, Japanese House e Empress Of.

Com Virgin, Lorde reforça seu papel como uma das artistas mais influentes de sua geração, equilibrando sucesso comercial com uma identidade artística sólida. A resposta global ao álbum reafirma o poder criativo da cantora e antecipa uma temporada histórica em sua carreira.