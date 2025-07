Zayn Malik aborda racismo em nova música solo e emociona fãs

Zayn Malik está prestes a lançar uma nova música em que aborda, de forma direta e emotiva, os episódios de racismo vividos durante sua trajetória como integrante da banda One Direction.

O cantor britânico, de 32 anos, compartilhou uma prévia da faixa “Fuchsia Sea” em seu Instagram, e a letra rapidamente chamou a atenção dos fãs. No trecho divulgado, Zayn canta: “Eu trabalhei duro em uma banda de brancos / E eles ainda riram dos asiáticos.”

A revelação foi recebida com comoção nas redes sociais, especialmente entre fãs que acompanham sua carreira desde os tempos do grupo, formado em 2010. Embora “Fuchsia Sea” já integre o álbum solo Room Under The Stairs, lançado por Zayn em 2024, não está claro se o novo lançamento será uma versão atualizada da música ou uma composição inédita com o mesmo nome. No teaser publicado, o artista apenas escreveu: “Zaddy está em casa”, deixando no ar o mistério sobre a nova produção.

Zayn, que é filho de pai paquistanês e mãe britânica, nunca escondeu os episódios de preconceito racial que enfrentou ao longo da carreira. Ainda em 2012, ele relatou ao tabloide britânico The Sun que recebia ofensas pesadas, como ser chamado de “terrorista” por sua origem étnica. “Como você pode justificar isso? Como pode me chamar assim e sair impune?”, questionou na época.

A nova faixa parece aprofundar reflexões pessoais de Zayn sobre sua jornada na indústria musical. A menção ao racismo sofrido dentro do próprio grupo reforça antigos relatos do cantor sobre não se sentir plenamente acolhido. Desde sua saída do One Direction, em 2015, ele tem investido em uma carreira solo mais autoral e intimista.

Recentemente, Zayn também emocionou o público ao cantar “Night Changes” — último single lançado com o One Direction — durante um show solo na Cidade do México, no aniversário de dez anos de sua saída da banda. Ao final da apresentação, visivelmente tocado, ele agradeceu o carinho dos fãs e confessou: “Quase chorei em um momento. Isso é loucura.”

Em declaração anterior, no dia em que anunciou sua saída do grupo, o artista explicou que precisava de um tempo fora dos holofotes. “Estou saindo porque quero ser um jovem normal de 22 anos, capaz de relaxar e ter um tempo só para mim”, afirmou em 2015.

Zayn: Reencontro marcado por tragédia

Zayn se reuniu com os ex-colegas Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson no final de 2024, durante o funeral de Liam Payne, que faleceu tragicamente após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. A perda do amigo marcou profundamente o grupo, que mesmo com caminhos distintos, mantém um legado afetivo e musical duradouro.

Com o novo lançamento, Zayn dá mais um passo na construção de uma discografia pautada pela verdade emocional e experiências vividas mesmo que dolorosas.