Kesha desabafa sobre contrato com Dr. Luke: “Foi desumano”

A cantora Kesha abriu o coração sobre um dos períodos mais turbulentos de sua carreira em entrevista ao podcast Reclaiming, comandado por Monica Lewinsky.

Durante a conversa, Kesha falou sobre os anos em que permaneceu legalmente vinculada à gravadora Kemosabe Records, controlada por Dr. Luke, mesmo após tê-lo acusado de abuso sexual. O caso, que se estendeu por quase uma década, teve grande repercussão internacional e, até hoje, levanta discussões sobre os direitos das vítimas no setor musical.

Em 2014, Kesha denunciou Dr. Luke por tê-la drogado e estuprado em 2005, durante uma festa. O produtor, por sua vez, sempre negou as acusações e processou a artista por difamação. Após anos de batalhas judiciais, ambas as partes chegaram a um acordo em junho de 2023, sem que Dr.

Luke admitisse culpa. No entanto, Kesha permaneceu obrigada a entregar trabalhos musicais à gravadora, mesmo enquanto o caso tramitava na Justiça.

Na entrevista, Kesha descreveu a experiência como emocionalmente devastadora.

“As gravações da minha voz não me pertenciam legalmente, por toda a eternidade. Entregar músicas para alguém com quem você está em litígio… essa pessoa controlava tudo: orçamentos, divulgação, lançamento. Foram 10 anos assim. A única saída era cumprir o contrato”, relatou a artista.

Ela acrescentou que vivia em constante sofrimento psicológico. “Parecia a maior confusão mental de todos os tempos. Não consigo entender como o sistema judicial permitiu que isso acontecesse. Era desumano. Mesmo assim, eu tinha que subir no palco, sorrir e cantar Tik Tok, enquanto por dentro eu morria”, afirmou, emocionada.

Kesha também compartilhou detalhes de sua saúde mental durante o período, revelando que sofria de insônia severa e ansiedade extrema. “Foram anos sem conseguir dormir. Eu anotava tudo o que poderia ser útil no tribunal. Me afundei em diários traumáticos. Chorava sozinha no banho. Tive diversos colapsos emocionais”, confessou.

Kesha: Álbum “Gag Order” selou sua liberdade contratual

Ainda durante o bate-papo, a artista mencionou o álbum Gag Order, lançado em maio de 2023, como um ponto de virada. Embora o disco não tenha tido grande sucesso comercial alcançando apenas a 168ª posição na Billboard 200, ele teve um impacto decisivo: a não renovação de seu contrato com a Kemosabe Records.

“Foi uma bênção disfarçada. O fracasso nas paradas significou que minha opção de renovação contratual não foi ativada. Foi o que me libertou”, explicou.

Atualmente, Kesha celebra uma nova fase na carreira com o lançamento do álbum Period, que vem sendo aclamado pela crítica. Livre das amarras legais e com mais autonomia artística, a cantora retoma sua trajetória com força, autenticidade e um discurso cada vez mais firme sobre abuso, justiça e resiliência.