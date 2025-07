Ariana Grande grava música com o irmão Frankie pela primeira vez

Ariana Grande está prestes a lançar um trabalho inédito ao lado do irmão, Frankie Grande. Pela primeira vez, os dois unem forças na música com o remix da faixa “Hotel Rock Bottom”, que será lançado nesta sexta-feira, 11 de julho. A canção faz parte da versão deluxe do álbum de estreia de Frankie, lançado recentemente pela Casablanca Records.

Frankie compartilhou a novidade nas redes sociais e expressou sua emoção com a colaboração. “O remix de ‘Hotel Rock Bottom’ com minha irmã sai na sexta no meu álbum deluxe. Essa música é muito pessoal para mim e tê-la comigo nesse projeto torna tudo ainda mais especial. Mal posso esperar para que vocês ouçam!”, escreveu o artista no X (antigo Twitter).

A música original, que dá nome ao álbum, aborda temas de superação emocional e autoconhecimento, e o remix promete ganhar uma nova dimensão com a participação de Ariana. Esta será a primeira vez que os irmãos dividem os vocais oficialmente em uma produção musical, algo bastante aguardado pelos fãs da cantora e também por aqueles que acompanham a carreira de Frankie.

Frankie Grande é conhecido por sua atuação em musicais da Broadway, como “Rock of Ages” e “Mamma Mia!”, além de suas aparições em reality shows como o “Big Brother”. Ele também tem se dedicado à música, embora sem alcançar o mesmo nível de sucesso de sua irmã, que é uma das artistas pop mais reconhecidas da atualidade.

Com o lançamento deste remix, Frankie busca sua primeira entrada na Billboard Hot 100. Ariana, por sua vez, já contabiliza 96 faixas na principal parada musical dos Estados Unidos, incluindo colaborações com grandes nomes e até uma com sua avó, que faleceu recentemente.

Atualmente, Frankie possui cerca de 111 mil ouvintes mensais no Spotify e espera que a parceria com Ariana ajude a expandir seu alcance e reconhecimento como cantor solo. O lançamento do remix poderá marcar um novo momento em sua trajetória artística, fortalecendo seu nome na indústria musical.

Ariana Grande também avança na carreira cinematográfica

Paralelamente à carreira musical, Ariana Grande continua ganhando destaque no cinema. A cantora foi recentemente convidada a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação do Oscar. O convite veio após sua performance no filme musical “Wicked” (2024), que lhe rendeu uma indicação na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

De acordo com a Billboard, a Academia convidou 534 novos membros neste ano, sendo 41% mulheres e 55% de fora dos Estados Unidos. Entre os convidados, estão 91 indicados e 26 vencedores da última edição do Oscar.

Com essa nova colaboração musical e o reconhecimento no cinema, Ariana Grande reafirma sua versatilidade artística, enquanto oferece suporte público e profissional ao irmão Frankie em um momento importante de sua carreira.