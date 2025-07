Velvet Sundown revela origem como banda criada por IA

A banda Velvet Sundown, que tem conquistado as plataformas de streaming com suas faixas misteriosas e atmosferas sintéticas, confirmou oficialmente que não é formada por músicos reais, mas sim por inteligência artificial.

A revelação veio por meio de uma atualização na biografia do perfil oficial no Spotify, onde o projeto se apresenta como uma “provocação artística contínua” criada com o auxílio de IA.

Segundo a nova descrição, Velvet Sundown é um “projeto musical sintético, guiado por direção criativa humana e composto, interpretado e visualizado com o apoio de ferramentas de inteligência artificial.” A iniciativa levanta discussões sobre autenticidade, criatividade e os limites da autoria no cenário musical contemporâneo.

A banda, que surgiu de forma inesperada em junho de 2025 e rapidamente acumulou mais de 900 mil ouvintes mensais, apareceu em diversas playlists populares, chamando a atenção de fãs e da imprensa. Desde então, sua origem tem sido alvo de especulações agora oficialmente confirmadas.

A biografia no Spotify vai além da simples confirmação e propõe um conceito mais profundo: “Isso não é um truque, é um espelho.” O texto sugere que Velvet Sundown é um experimento artístico para provocar reflexões sobre identidade, autoria e o futuro da música em um mundo cada vez mais influenciado por tecnologia. A descrição ainda destaca:

“Todos os personagens, histórias, músicas, vozes e letras são criações originais geradas com o auxílio de IA. Não totalmente humano. Não totalmente máquina. Velvet Sundown vive em algum lugar entre os dois.”

O mistério em torno da banda foi alimentado por um suposto porta-voz, que se apresentava como Andrew Frelon. Ele chegou a dar entrevistas representando o projeto, incluindo uma conversa com a Rolling Stone. No entanto, o próprio Frelon mais tarde revelou ser um impostor. Em um post publicado no Medium, afirmou que a farsa foi uma “experiência social” para testar a resposta da mídia diante de um projeto de IA.

Velvet Sundown: Nova era musical: IA ocupa espaços antes reservados ao humano

A popularidade de Velvet Sundown tem gerado debates sobre como as plataformas de streaming, como o Spotify, vêm promovendo conteúdos. Segundo Glenn McDonald, ex-analista de dados da empresa, o serviço tem dado preferência a algoritmos em vez de curadorias humanas, inclusive aceitando pagamentos para impulsionar faixas em playlists. Isso explicaria o sucesso repentino de músicas geradas por inteligência artificial.

O caso de Velvet Sundown marca mais um capítulo na transformação da indústria musical. O projeto sintetiza uma era em que a arte, a tecnologia e o marketing se fundem, desafiando as fronteiras entre o humano e o digital.

Seja por provocação ou inovação, a verdade é que Velvet Sundown está no centro de um debate cada vez mais relevante: qual é o lugar da inteligência artificial na arte?