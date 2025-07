Olivia Rodrigo oferece terapia a equipe durante turnê global

Olivia Rodrigo não apenas conquistou o mundo com sua música durante a Guts World Tour, mas também demonstrou um nível raro de cuidado com sua equipe nos bastidores. A jovem cantora norte-americana arcou com os custos de atendimento psicológico gratuito para todos os músicos e técnicos envolvidos na turnê, que passou por diversos continentes entre fevereiro e julho de 2024.

A informação foi revelada pela guitarrista Daisy Spencer em entrevista ao podcast The Stage Left. Segundo ela, a equipe teve acesso facilitado a sessões de terapia, organizadas com o apoio do tour manager Marty Hom, um dos nomes mais respeitados da indústria. “Foi completamente gratuito e acessível para todos nós, graças à Olivia e ao Marty”, disse Spencer.

As sessões eram disponibilizadas semanalmente ou a cada quinze dias, inclusive durante as pausas da turnê. Para Spencer, a iniciativa teve impacto profundo: “Foi uma das coisas mais incríveis que já vivi em uma turnê. Me lembrou da importância da terapia. Eu tinha deixado de lado por um tempo, e isso reacendeu em mim o cuidado com minha saúde mental.”

A rotina de uma turnê mundial, embora glamourosa para o público, costuma ser extremamente desgastante para quem trabalha nos bastidores. Jornadas longas, deslocamentos constantes, pressão por desempenho e isolamento social são elementos comuns. Nesse cenário, o suporte emocional oferecido por Olivia Rodrigo se destacou como uma ação incomum e necessária.

“Ela é, de longe, a melhor chefe que já tive”, afirmou Spencer. “Não é algo que vemos com frequência na indústria musical. Foi transformador saber que alguém realmente se importa com o bem-estar da equipe.”

Estudos confirmam a importância de ações como essa. Dados da ONG britânica Mind indicam que profissionais da música têm índices de problemas psicológicos muito acima da média geral. Músicos, especificamente, têm até três vezes mais chances de desenvolver depressão, sendo frequentemente expostos a fatores de risco como estresse, insônia e instabilidade financeira.

Olivia Rodrigo: Setor musical se mobiliza por mais saúde mental

Nos últimos anos, a preocupação com saúde mental no meio artístico tem crescido. Iniciativas como o Online Tour Health and Welfare Coaching, lançado pela Music Industry Therapy Collective, buscam oferecer suporte psicológico 24 horas para artistas, produtores, promotores e técnicos de turnê.

Com sua atitude, Olivia Rodrigo se posiciona não apenas como uma estrela do pop global, mas também como uma liderança consciente dentro da indústria. Sua preocupação com o bem-estar dos profissionais que a acompanham reforça a importância de um ambiente de trabalho saudável — mesmo em um setor tradicionalmente marcado por instabilidade e pressão.

Enquanto a Guts World Tour chega ao fim, a artista deixa um legado que vai além da música: o exemplo de empatia, respeito e responsabilidade emocional.