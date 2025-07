Nattan lança “Imparável”, álbum com inéditas e regravações

Ele não para — e agora tem um álbum para provar isso. Nattan lança nesta quinta-feira (10) o aguardado Imparável, projeto com 10 faixas que misturam músicas inéditas, regravações e uma parceria especial, consolidando ainda mais a identidade de um dos artistas mais carismáticos da nova música brasileira.

Com um repertório que transita do romântico ao dançante, Imparável é um retrato fiel do momento atual de Nattan: maduro, versátil e dono de um carisma que arrasta multidões por onde passa. “Cada faixa foi pensada com muito cuidado. Tem emoção, tem alegria, tem tudo o que me representa hoje”, diz o cearense, que soma mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Entre os destaques do álbum está a inédita “Ama ou Não Ama”, uma balada potente sobre um amor indeciso, com refrão pegajoso e atmosfera de desabafo. Com vocais intensos, a música tem tudo para viralizar nas redes e tocar fundo em quem vive histórias de idas e vindas.

Já “Olhos de Café” mostra um lado mais sensível e apaixonado do cantor, enquanto “Enforcadinha (Caixa de Pandora)”, com participação de Natanzinho Lima, aposta em uma pegada irreverente que promete render clipe e muitos plays.

As regravações — como “Menina Eu Quero Teu Amor” e “Vestido de Chita” — ganham novas camadas na interpretação de Nattan, que imprime sua assinatura sonora em cada acorde. O álbum ainda inclui faixas como “Conexão” e “Ressignificar”, que ampliam o espectro emocional do trabalho.

Lançado em um momento de virada na carreira, Imparável chega após um ano marcado por grandes feitos: de hits como “Amor na Praia” e “Love Gostosinho” a projetos de sucesso como Estilo Nattanzinho e a turnê-festival Desmanttelo do Nattan, que percorreu o país com bilheterias esgotadas.

Com apenas 26 anos, Nattan é um nome que já figura entre os grandes da música brasileira atual. Natural de Sobral e criado em Tianguá (CE), ele combina alcance digital impressionante — são 10 milhões de seguidores no Instagram e 2 milhões de inscritos no YouTube — com uma presença de palco magnética.

Imparável não é apenas o título de um disco, mas uma definição certeira de onde o artista está e para onde ele ainda vai.

Nattan e Rafa Kalimann anunciam gravidez de uma menina

O cantor Nattan e a apresentadora Rafa Kalimann anunciaram que estão à espera de uma menina. A revelação foi feita durante um chá dedicado à família e amigos próximos, realizado em uma casa alugada pelo casal em Atibaia, no interior de São Paulo. A bebê se chamará Zuza, uma homenagem à avó do cantor, falecida em abril deste ano.

O momento foi compartilhado em um vídeo publicado no Instagram dos dois, que mostraram detalhes da celebração intimista, em uma festa organizada pela família do casal, com uma mesa de jantar em um espaço aberto, decorada com itens brancos. A descoberta aconteceu ao redor de uma fogueira, com uma emocionante homenagem lida por uma familiar antes da revelação.

“Chegou a hora, o papel de mãe é seu, Rafa. O microfone para cantar as mais lindas canções de ninar está nas suas mãos, Nattanzinho. A Rafa já pode abrir o guarda-roupas e tirar lá do fundinho aquelas roupinhas que guardava com tanto amor e ficaram reservadas para este grande momento”, declarou a familiar, relembrando as duas perdas gestacionais anteriores enfrentadas por Rafa Kalimann.

A homenagem mencionou ainda a avó paterna da menina: “A Dona Zuza recém se despediu da gente, mas já enviou novas vindas diretamente do céu.”

O momento da revelação foi protagonizado pelos sobrinhos de Rafa, que anunciaram com entusiasmo: “Seja bem-vinda, Zuza!”, arrancando lágrimas e sorrisos do casal, visivelmente emocionado.

Nattan parou de beber por conta da gestação da namorada

Em entrevista ao portal Leo Dias, no último final de semana, o cantor e compositor de forró Nattan — também conhecido como Nattanzinho — revelou que decidiu parar de beber por conta da gestação de Rafa Kalimann. “Nem sei se poderia falar aqui, mas já que a Rafa está grávida e não pode beber álcool, eu falei assim: ‘Nesse período em que ela está grávida e vai deixar de beber, eu também vou parar, para ela não se sentir tão isolada. Estamos no mesmo barco, e eu deixei de lado também’”, contou.

O cantor, que já vinha adotando hábitos mais saudáveis devido a problemas de saúde relacionados ao consumo de álcool no passado, agora tem um novo e especial motivo para se manter longe da bebida: será pai pela primeira vez.