Junior retorna aos palcos com turnê confessional e músicas à família

Após um hiato de mais de meio ano, Junior está pronto para retomar sua jornada solo com a “Solo Tour”, que reestreia no dia 2 de agosto na icônica Ópera de Arame, em Curitiba. A turnê marca a volta do cantor aos palcos com um show profundamente pessoal, ancorado nos dois volumes do álbum solo, lançados em 2023 e 2024.

Desta vez, Junior entrega mais do que performance: ele abre o coração em composições que têm alvos bem definidos — e todos estão em casa. “Cada uma dessas músicas tem nome, sobrenome e muita história por trás”, revelou o cantor. As informações são do Popline.

Entre os destaques do repertório está “Dá Pra Ser Leve”, canção nascida de um momento delicado em seu casamento com Mônica Benini. Durante a pandemia, o casal enfrentou turbulências que acabaram virando melodia. “A gente já tinha atravessado a tormenta quando eu escrevi. Foi como olhar para trás com alívio e amor renovado”, contou Junior, relembrando um período de muita sensibilidade e desgaste emocional.

A conexão familiar se estende também aos filhos. “O Dom”, faixa composta com Xororó, é uma homenagem ao primogênito, Otto. Com versos como “sou o que sou por você”, Junior expressa o impacto transformador da paternidade. Já a caçula Lara inspirou “Novo Olhar”, uma declaração sobre como ela reorganizou tudo ao seu redor desde que chegou: “realinhou a minha vida de repente”, canta ele.

Mas nem tudo sai como planejado — pelo menos, não para Otto. Em uma cena que mistura humor e ternura, o menino revelou ao pai que prefere a música feita para a irmã. “A dele começa devagar, demora pra crescer. Um dia ele virou pra mim e perguntou se podia trocar com a Lara”, contou Junior, rindo. Enquanto isso, Lara, ainda pequena, se encantou mesmo por outra música do disco: “Paraquedas”. “É isso, né? Filhos são assim. A gente escreve com uma intenção, e eles ressignificam tudo”, comentou o artista.

Junior celebra 40 anos com o lançamento do clipe de ‘Seus Planos’

O cantor Junior, que completou 40 anos, inicia mais uma fase de sua carreira com o lançamento de Seus Planos, primeiro single do álbum SOLO – Volume 2, que tem lançamento previsto para maio, pela Universal Music, via Virgin Music.

A canção, intensa e melancólica, coloca os vocais de Junior junto ao instrumental eletrônico mid-tempo que enfatiza sua performance emotiva. O artista aprofunda sua experimentação com texturas sonoras manipuladas e conecta a forma e o conteúdo em um resultado que deixa o ouvinte atento aos detalhes da produção.

Seus Planos também ganha clipe com direção de João Monteiro. Gravado em São Paulo, o audiovisual traz dois atores contracenando romanticamente, enquanto Junior interpreta a canção.

No clipe, a figura de Junior representa a saudade que acompanha a protagonista em diferentes momentos de um relacionamento novo, ele também é a personificação da música e de todos os gatilhos de sentimentos presentes nela. Quando as notas surgem, os sentimentos afloram junto, sendo representados pelo cantor.

Entre paisagens urbanas e em um quarto, o clipe também tem a famosa cena de Junior sem roupa, que reverberou nas redes sociais na semana passada.

“É muito bom quando você sente que consegue converter som em imagem. É isso que eu sinto que fizemos. O João Monteiro arrebentou na direção, junto com um time criativo sensacional! Tô muito feliz com o resultado. Ah, e para tudo sempre tem a primeira vez! Por que não aparecer pelado num clipe aos 40? (risos)”, celebra Junior.

O diretor também comentou a parceria e explicou um pouco sobre o roteiro: “‘Seus Planos’ marca minha primeira parceria com Junior, um artista extremamente versátil, talentoso e colaborativo. No clipe, a figura de Junior representa a saudade que acompanha a protagonista em diferentes momentos de um relacionamento novo. Da sinergia à desconexão, Junior é uma lembrança constante em seus pensamentos”.