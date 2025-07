Bad Bunny desafia Trump com clipe poderoso de “NUEVAYol”

No dia que simboliza o orgulho nacional dos Estados Unidos, Bad Bunny virou o jogo. Nesta quinta-feira (4), enquanto o país celebrava sua independência, o astro porto-riquenho lançou o videoclipe impactante de “NUEVAYol” — uma verdadeira carta aberta aos imigrantes e um recado direto às políticas xenofóbicas de Donald Trump.

Sob a direção de Renell Medrano, o vídeo transforma as ruas de Nova York em um manifesto visual. Bad Bunny não economiza na crítica social: enaltece a força das comunidades latinas, relembra a luta de ativistas como Tito Kayak — que desafiou o sistema ao escalar a Estátua da Liberdade — e ecoa uma mensagem que atravessa fronteiras: “Juntos somos mais fortes”.

Um dos momentos mais provocadores do clipe é quando surge uma narração feita por um imitador com voz idêntica à de Trump, declarando que os Estados Unidos “não são nada sem os mexicanos, dominicanos, porto-riquenhos, colombianos, venezuelanos, cubanos…”. A fala, carregada de ironia, escancara a hipocrisia em torno do discurso nacionalista norte-americano.

“NUEVAYol” integra o álbum Debí Tirar Más Fotos, lançado em janeiro, que reafirma o poder criativo do artista e sua conexão com as raízes latinas. Com 17 faixas, o projeto conquistou a crítica e liderou as paradas desde sua estreia — e é ele que embala a aguardada turnê de Bad Bunny pelo Brasil, marcada para fevereiro de 2026. O cantor faz sua estreia em solo brasileiro com dois shows no Allianz Parque, em São Paulo.

Bad Bunny fala sobre sua residência em Porto Rico

O cantor porto-riquenho Bad Bunny falou sobre sua residência de shows em Porto Rico e revelou detalhes da turnê do álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. As declarações foram feitas em entrevista à revista americana Variety. Intitulada No Me Quiero Ir De Aquí, a residência começa em 11 de julho e segue até 14 de setembro.

Durante a conversa, o artista comentou sobre a realização do projeto e o desejo de criar uma série de apresentações em seu país natal. “A ideia da residência sempre esteve lá, desde que me lembro… Mas ficou cada vez mais difícil ignorá-la conforme o tempo passava. Admito que foi difícil concluir minha última turnê, porque tudo o que eu queria era começar esse novo capítulo”, revelou.

Bad Bunny também contou que, antes de idealizar a residência, sonhava em realizar um grande show gratuito para os moradores de Porto Rico. “Por muito tempo, meu maior sonho era fazer um show gigante e gratuito em Porto Rico, só para os locais… E, se dependesse de mim, todos os shows para o meu povo seriam de graça. Mas o que estamos planejando agora é de outro nível”, afirmou.

O artista ainda destacou o compromisso de manter a essência cultural nas apresentações e valorizar os profissionais locais: “Estamos dando o nosso melhor para seguir a essência do álbum e preservar as tradições porto-riquenhas em todos os aspectos do que fazemos.”

Lançado em 5 de janeiro, DeBÍ TiRAR MáS FOToS é o sétimo álbum de estúdio de Bad Bunny. Inspirado na sua infância e nos ritmos que marcaram essa fase da vida, o projeto tem sido amplamente aclamado pela crítica, alcançando nota 95 no Metacritic — uma das maiores do ano.

Bad Bunny e a turnê DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Além da residência, o cantor também comentou sobre os rumos da DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour. Na entrevista, revelou que não considera essencial levar a turnê para os Estados Unidos.

Ele ainda falou sobre o repertório e respondeu aos rumores de que os shows contemplariam todas as fases de sua carreira, em um formato semelhante ao da The Eras Tour, de Taylor Swift. Com bom humor, reagiu às comparações:

“Primeiramente, eu não sou a Taylor Swift… Quero deixar claro para que eles não fiquem tão animados: não vai ser organizado dessa forma. Ainda é basicamente uma turnê da DeBÍ TiRAR MáS FOToS, com algumas músicas antigas intercaladas.”

A turnê começa em 21 de novembro, em Santo Domingo, na República Dominicana, e se encerra em 22 de julho de 2026, em Bruxelas, na Bélgica.