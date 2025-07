Paris Jackson questiona pagamentos do espólio de Michael Jackson

Paris Jackson, filha do lendário Michael Jackson, entrou com uma objeção formal na Justiça dos Estados Unidos para contestar supostos pagamentos irregulares realizados pelo espólio de seu pai.

A ação judicial, registrada originalmente em 2024, ganhou novos desdobramentos em 2025, quando Paris solicitou esclarecimentos sobre valores significativos destinados a escritórios de advocacia, sem a devida prestação de contas.

De acordo com os documentos apresentados, Paris alega que os administradores do espólio — John Branca e John McClain — autorizaram pagamentos de aproximadamente US$ 625 mil em um período de apenas seis meses, referentes a honorários não documentados com detalhes suficientes. Esses chamados “pagamentos premium” estariam relacionados a serviços jurídicos prestados em 2018, mas não foram devidamente justificados perante o tribunal. A equipe legal da filha do artista argumenta que não há explicações plausíveis para a ausência de registros de horas trabalhadas ou relatórios específicos, o que compromete a transparência da administração dos bens.

Além disso, Paris critica a demora na resposta dos executores diante das solicitações do tribunal. Segundo ela, esse atraso tem dificultado o acompanhamento das movimentações financeiras e a supervisão da gestão patrimonial.

Paris Jackson: Disputas familiares e desafios jurídicos

Desde a morte de Michael Jackson, em 2009, a administração de seu espólio tem sido alvo de diversas disputas judiciais e desentendimentos entre os beneficiários. Os filhos Paris, Prince e Bigi, além da matriarca Katherine Jackson, são os principais herdeiros da fortuna deixada pelo cantor. No entanto, decisões polêmicas, como a venda parcial do catálogo musical de Michael para a Sony Music em 2023 por US$ 600 milhões, geraram questionamentos. Katherine chegou a se manifestar contra essa operação, alegando que a decisão ia contra os desejos do filho. Mesmo assim, a Justiça deu respaldo aos administradores para continuar conduzindo os negócios.

Outro impasse que afeta o espólio é o litígio com a Receita Federal dos EUA (IRS), relacionado à avaliação dos ativos do cantor. Essa disputa tributária impede que o valor integral do trust familiar seja liberado aos herdeiros. Enquanto isso, os beneficiários, incluindo Paris, recebem apenas uma mesada provisória.

Apesar das controvérsias, estima-se que Paris Jackson tenha um patrimônio em torno de US$ 100 milhões, oriundo de sua herança, carreira musical, contratos publicitários, trabalhos como modelo e participações em séries e filmes.

O andamento do processo segue em análise pelos tribunais norte-americanos, com expectativa de novos desdobramentos nos próximos meses. A batalha judicial evidencia a complexidade de administrar um espólio bilionário e a importância de garantir transparência na gestão de grandes fortunas, especialmente quando envolve figuras públicas de impacto global como Michael Jackson.