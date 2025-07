Coldplay revela como surgiu a inspiração para a música ‘Yellow’

Lançada em 2000 como parte do álbum de estreia Parachutes, a canção Yellow marcou o primeiro grande sucesso do Coldplay. O single impulsionou a banda britânica à fama internacional e se tornou um dos maiores clássicos de seu repertório. Mas, apesar de sua relevância e impacto, a inspiração por trás da faixa é bem mais simples — e até curiosa — do que muitos imaginam.

Em entrevista à Rolling Stone, o vocalista Chris Martin contou que a ideia surgiu durante uma sessão de gravação no Rockfield Studios, no País de Gales. O local, conhecido por ter recebido bandas como Oasis, foi cenário de um contratempo técnico que mudou os rumos do processo criativo. “O gravador que estávamos usando quebrou. Ficamos sem ter o que fazer por um tempo, e foi nessa pausa que comecei a rabiscar a ideia de Yellow”, explicou.

O título da música, por sua vez, não tem nenhum significado profundo ou metafórico. Chris revelou que a palavra yellow foi escolhida ao acaso, depois que ele viu uma lista telefônica chamada Yellow Pages (Páginas Amarelas) em cima de uma mesa.

“Simplesmente parecia certo. Nenhuma outra cor teria o mesmo efeito sonoro na melodia”, disse o cantor. Ele reforça que não há nenhuma simbologia específica por trás da escolha apenas uma combinação estética que funcionou.

Coldplay e Yellow:

Apesar de parecer despretensiosa, a canção passou por alguns ajustes antes de chegar à sua versão final. “Demoramos um pouco até descobrir a forma certa de tocá-la. Mas insistimos até que soasse do jeito que deveria”, relembrou Chris. A letra, com tom melancólico e romântico, unida à melodia suave e envolvente, conquistou rapidamente o público e a crítica.

Curiosamente, o título Yellow chegou a causar um pequeno atrito entre Chris Martin e a gravadora. O vocalista ficou irritado ao descobrir que a capa do single havia sido modificada para um tom mais vibrante de amarelo, diferente do tom alaranjado originalmente escolhido pela banda. “Eu fiquei furioso na época. Hoje, com mais maturidade, lidaria com isso de outro jeito”, comentou.

Ainda que a cor favorita de Chris seja o azul, foi o amarelo que abriu as portas do mundo para o Coldplay. A música rapidamente se tornou um sucesso nas paradas do Reino Unido e dos Estados Unidos, consolidando o nome da banda como uma das grandes revelações do novo milênio.

Composta de forma espontânea e quase acidental, Yellow prova que nem sempre os maiores sucessos nascem de planejamentos elaborados — às vezes, basta um momento de pausa e um olhar atento ao que está ao redor.