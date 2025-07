Justin Bieber lança novo álbum ‘Swag’ com 20 faixas inéditas

Justin Bieber está oficialmente de volta ao cenário musical com o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, intitulado Swag. Após um intervalo de quatro anos desde Justice (2021), o cantor canadense surpreendeu os fãs ao divulgar outdoors em cidades ao redor do mundo revelando o título do novo projeto e a tracklist com 20 faixas inéditas.

A divulgação começou nesta quinta-feira (10), com painéis publicitários instalados em locais icônicos como a Times Square, em Nova York. As peças promocionais exibiam o nome do álbum e os títulos das músicas, incluindo “Daisies”, “Yukon”, “405”, “Forgiveness” e “Walking Away”.

Até o momento, o álbum não apresenta colaborações com outros artistas, o que sugere uma proposta mais pessoal de Bieber neste retorno.

Segundo informações do The Hollywood Reporter, Swag foi finalizado em abril durante uma temporada do artista na Islândia. No período, ele trabalhou em estúdio com nomes como Gunna, Cash Cobain e Sexyy Redd. No entanto, nenhum deles foi oficialmente creditado na tracklist divulgada publicamente.

Nas redes sociais, Justin compartilhou imagens dos outdoors e momentos íntimos em família. Em uma das fotos, ele aparece encarando a câmera enquanto sua esposa, Hailey Bieber, segura o filho do casal. Outras imagens mostram Bieber em clima descontraído, brincando com o bebê.

Hailey também divulgou em seus stories imagens dos painéis com a identidade visual do projeto, que combina fotos em preto e branco e o visual minimalista de Justin com a cabeça raspada.

Além do novo álbum, o cantor aproveitou o momento para anunciar o lançamento de sua nova marca de moda, SKYLRK, reforçando seu retorno ao entretenimento com foco ampliado em diferentes áreas criativas.

Swag marca o primeiro grande lançamento do cantor desde Justice, que emplacou hits como “Peaches”, “Hold On” e “Lonely”. No mesmo ano, ele lançou o EP Freedom, com seis faixas inspiradas na música gospel. A expectativa agora gira em torno da repercussão de Swag, tanto comercial quanto crítica, após um período em que Bieber manteve um perfil mais discreto devido a questões de saúde e sua vida pessoal.

Justin Bieber: Tracklist oficial de Swag:

All I Can Take Daisies Yukon Go Baby Things You Do Butterflies Way It Is First Place Soulful Walking Away Glory Voice Memo Devotion Dadz Love Therapy Session Sweet Spot 405 Swag Zuma House Too Long Forgiveness

Com o álbum já disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (11), fãs e críticos estão atentos ao novo capítulo da carreira de Justin Bieber, que promete trazer maturidade, autenticidade e, claro, muito swag.