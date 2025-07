Shakira fala em português e diz sentir saudades do Brasil

Nesta terça-feira (8), a cantora Shakira movimentou as redes sociais brasileiras ao publicar um vídeo nos stories do Instagram em que aparece falando em português. No curto registro, a artista colombiana demonstra afeto pelo público brasileiro e diz estar com saudades: “Pessoal, vocês realmente querem que eu volte ao Brasil? Tenho muitas saudades de vocês”.

A publicação foi recebida com entusiasmo pelos fãs, especialmente após a divulgação recente da segunda etapa da turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que inclui diversos países da América Latina, mas deixou o Brasil de fora.

A nova fase da turnê contará com shows na Colômbia, Peru, Equador, Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina — todos confirmados no anúncio oficial, mas sem qualquer menção ao retorno da artista às terras brasileiras.

Apesar da ausência na nova lista de apresentações, o carinho de Shakira pelo Brasil continua evidente. Além da declaração em português, a cantora iniciou a atual turnê justamente no país, com duas apresentações de destaque em fevereiro de 2025: uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Ambas foram marcadas por ingressos esgotados, cobertura massiva da mídia e uma recepção calorosa do público brasileiro.

Shakira: Fãs organizam campanha nas redes por retorno da cantora

Assim que perceberam que o Brasil não estava entre os próximos destinos da turnê, os fãs da artista iniciaram um movimento nas redes sociais pedindo o retorno de Shakira. A tag “VoltaShakira” rapidamente começou a circular no X (antigo Twitter) e no Instagram, acompanhada de mensagens emocionadas e vídeos relembrando momentos icônicos da artista no país.

Para muitos, o vídeo recente publicado por Shakira reacendeu a esperança de que novas datas possam ser anunciadas em breve. A frase “Tenho muitas saudades de vocês” foi interpretada por parte da fanbase como um possível indicativo de que há negociações em andamento para novas apresentações em solo brasileiro.

Vale lembrar que o Brasil sempre teve uma relação especial com a cantora. Ao longo de sua carreira, Shakira realizou diversas turnês que passaram pelo país e coleciona uma legião fiel de admiradores. Sua habilidade de se comunicar em português e sua interação constante com o público brasileiro fortalecem ainda mais essa conexão.

A turnê Las Mujeres Ya No Lloran, baseada no álbum de mesmo nome lançado em 2024, celebra uma nova fase da carreira da artista, marcada por força feminina e resiliência emocional. O show mistura grandes hits, novos sucessos e performances intensas que têm encantado multidões.

Por enquanto, ainda não há confirmação oficial de novas datas no Brasil. No entanto, com o engajamento dos fãs e o carinho evidente de Shakira pelo país, a possibilidade de novas apresentações ainda este ano não está descartada.