Isaías Saad anuncia disco após 2 anos sem lançamento

Dois anos após seu último lançamento autoral, o cantor e compositor Isaías Saad prepara o retorno com o álbum “Altar Invisível”, projeto que promete ressignificar sua trajetória no cenário da música cristã brasileira.

Conhecido por canções que se tornaram hinos congregacionais, como “Ousado Amor” (eleita uma das músicas mais relevantes da década no segmento) e “Enche-me”, o artista adianta que este trabalho nasceu de um processo intenso de busca espiritual.

“Este álbum é fruto do invisível que se torna visível”, declara Isaías Saad, que acumula 2,8 milhões de seguidores no Instagram. O processo criativo, segundo o cantor, envolveu meses de oração e refinamento artístico, resultando em um repertório que equilibra sua identidade musical com novas experimentações.

“Esse álbum nasceu de um lugar que ninguém vê. Nasceu dos meus momentos a sós com Deus, quando não tinha microfone, nem holofote, nem ninguém por perto. Foi nesse lugar escondido, secreto, que eu mais chorei e também onde mais fui curado. Mas, mesmo sendo um altar invisível, Deus usou pessoas visíveis para me ajudar a permanecer”, declara Isaías Saad em nota.

Isaías Saad lança primeiro single do disco, parceria com Sued Silva

Entre as faixas presentes no disco, o cantor já lançou a parceria com Sued Silva, cantora baiana autora do hit “Existe Vida Aí” (6ª música mais regravada da história do gospel nacional). Intitulada “Santo”, a música já está disponível nas plataformas digitais de música e possui um clipe oficial no YouTube.

“Não há nada mais verdadeiro do que uma canção que entoa ‘Santo’. Vamos aqui na terra entoar a mesma canção que é entoada no céu”, comenta Sued, cujo canal no YouTube ultrapassa 3 milhões de visualizações. A faixa em dueto promete ser um dos momentos altos do projeto.

Com produção de Hananiel Eduardo (referência em produções do gênero), o álbum também conta com participações de Morada, FHOP Music e Guilherme Batista. A direção artística buscou capturar o que Isaías descreve como “um tempo de intimidade transformado em melodia”.

“Foram meses de oração, espera e muito trabalho para que o que era invisível passe a se tornar visível e ser o início de algo profundo que Deus tem gerado nessa caminhada”, conta Isaías Saad em nota à imprensa.

Para os fãs que acompanham sua carreira desde “Ousado Amor” (2018), “Altar Invisível” se apresenta não apenas como uma sequência de sucessos, mas como um marco de maturidade tanto ministerial quanto musical. O lançamento do disco está previsto para as próximas semanas, com expectativa de repetir o impacto de seus trabalhos anteriores no cenário de música cristã contemporânea.