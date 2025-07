Dois personagens vão morrer nos próximos capítulos de 'Vale Tudo'

O remake de Vale Tudo tem conquistado o público com atuações marcantes, reviravoltas envolventes e atualizações impactantes no enredo clássico de 1988. E nos próximos capítulos, dois acontecimentos prometem mexer com os rumos da novela das nove da Globo: as mortes de Laudelino e Odete Roitman. Enquanto uma delas será inesperada e silenciosa, a outra repete um dos momentos mais icônicos da teledramaturgia brasileira, mas com uma nova abordagem.

O primeiro a se despedir da trama será Laudelino, personagem de Herson Capri. Após uma cerimônia emocionante com Aldeíde (Karine Teles), a personagem mal terá tempo de curtir sua vida de casada. Em uma ligação direta e sem rodeios para Poliana, ela anuncia: "Laudelino morreu". A notícia deixa todos em choque, especialmente pela frieza da informação. Ainda assim, Aldeíde retorna ao Brasil vestida de preto dos pés à cabeça e com o estilo intacto.

Apesar do luto, ela demonstra força, decide retomar a rotina e mergulha novamente no universo corporativo — inclusive, reacendendo sua presença nas empresas TCA e Paladar, além de se aproximar de André (Breno Ferreira), o que gera tensão com Consuelo (Belize Pombal).

Já a segunda morte é um dos momentos mais esperados do remake: o assassinato de Odete Roitman, personagem de Débora Bloch. A vilã será assassinada em uma sequência que promete tanto impacto quanto a exibição original. Na versão de 1988, Odete foi morta por Leila (Cássia Kis), que confundiu a vítima com Maria de Fátima.

Desta vez, no entanto, o autor do crime será outro, como já antecipou a autora Manuela Dias. O suspense em torno da identidade do assassino deve movimentar os capítulos finais, mantendo o público em clima de tensão até a revelação.

