Ana Carolina rompe o silêncio: novo EP marca 25 anos de carreira

Depois de um hiato criativo de seis anos, Ana Carolina volta com força total ao cenário musical, lançando nesta quinta-feira (11) o aguardado EP Ainda Já – Vol. 1 (Sony Music). Com cinco faixas autorais inéditas, o projeto inaugura as comemorações pelos 25 anos de carreira da artista — e apresenta ao público uma Ana mais madura, experimental e profundamente conectada com suas raízes e com o agora.

Ainda Já não apenas marca um retorno; ele simboliza um recomeço. O título já carrega o paradoxo que move o EP: olhar para trás com gratidão e caminhar adiante com ousadia. O repertório reflete esse espírito ao mesclar referências clássicas da MPB com nuances de pop rock, bossa nova e até marcha rancho. É a assinatura de uma artista que nunca teve medo de experimentar — e que agora se permite ousar ainda mais.

“Esse trabalho representa uma travessia. É onde quem eu fui até aqui encontra a artista que escolho ser daqui pra frente”, afirma Ana, que assina a produção e direção artística ao lado de Iuri Rio Branco. As parcerias reforçam essa ponte entre passado e futuro: estão presentes compositores como Bruno Caliman, Antonio Villeroy e Edu Krieger — nomes já familiares em sua discografia —, mas também uma nova geração de criadores, como Umberto Tavares, Jefferson Júnior e Tiê Castro.

Faixa a faixa: o que esperar de Ainda Já – Vol. 1

A jornada do EP começa com a bem-humorada e melancólica “Quem Dera Eu Seu Zé”, escolhida como faixa de trabalho. Uma balada pop em que Ana Carolina conversa com o porteiro do prédio sobre as dores de um amor não correspondido, equilibrando leveza e emoção com maestria. É o tipo de canção que parece nascer clássica.

Em seguida, “Compasso da Contradição” resgata a parceria com Antonio Villeroy, responsável por “Garganta”, hit que apresentou Ana ao Brasil em 1999. A nova composição, em tom de marcha rancho, traz a artista em um diálogo íntimo com o violão, refletindo sobre os altos e baixos da existência.

A terceira faixa, “Crime Perfeito”, surpreende com guitarras marcantes e uma atmosfera roqueira herdada da turnê Ana Canta Cássia. Escrita em parceria com Umberto Tavares e Jefferson Júnior, a canção mergulha em um amor proibido e explosivo, com clima de urgência e sedução.

“Ex” é poesia pura: aliterações, ritmo crescente e versos que se sobrepõem como ondas. Ana dá espaço à sua veia literária, criando uma narrativa lírica sobre o fim de um relacionamento — tudo isso embalado por cordas suaves que destacam sua potência vocal.

O EP se encerra com “Mãe”, uma homenagem comovente à sua mãe, Aparecida de Souza, falecida em 2023. Sozinha na autoria, Ana transforma saudade em canção, criando um tributo íntimo, delicado e devastador. Um dos momentos mais emotivos de toda sua discografia.

A turnê “25 Anas”: múltiplas versões de uma só artista

Para celebrar esse novo capítulo, Ana Carolina estreia nesta sexta-feira (12), no Rio de Janeiro, a turnê 25 Anas, dirigida por Jorge Farjalla. O espetáculo, que já tem sessões extras anunciadas e datas esgotadas, reúne sucessos de todas as fases da carreira, divididos em cinco atos teatrais: “A História”, “A Paixão”, “A Memória”, “O Reencontro” e “A Celebração”.

O show também marca a estreia ao vivo das faixas de Ainda Já – Vol. 1, unindo o passado ao presente em uma experiência sensorial repleta de LED, cenografia imersiva e uma seleção de hits que emocionaram gerações — de “Elevador” a “Encostar na Tua”.

“Quero que o público caminhe comigo pelo que foi, mas também pelo que está nascendo agora. O tempo é a razão disso tudo”, diz Ana, reafirmando o tom afetivo e celebrativo da turnê.

Uma trajetória sólida e plural

Com mais de cinco milhões de discos vendidos, 13 álbuns e oito DVDs lançados, Ana Carolina construiu uma carreira marcada por consistência, coragem e versatilidade. Coleciona prêmios — entre eles oito Multishow e duas indicações ao Grammy Latino —, e suas composições já foram gravadas por artistas como Maria Bethânia, Gal Costa, Esperanza Spalding e até John Legend, com quem dividiu vocais em “Entreolhares”, número 1 na Billboard Hot Songs (RJ) em 2009.

Nos últimos anos, brilhou nos palcos com Ana Canta Cássia, tributo a Cássia Eller que levou mais de 400 mil pessoas aos teatros e arenas do Brasil e exterior. Agora, com Ainda Já, Ana Carolina reafirma seu lugar como uma das artistas mais sensíveis e relevantes da MPB — e mostra que o tempo, para quem sabe usá-lo, é só mais um instrumento afinado com a emoção.