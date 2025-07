Quase falido, Kevin Jonas revela que perdeu 90% do patrimônio

Kevin Jonas, o irmão mais velho do trio pop Jonas Brothers, revelou ter enfrentado uma crise financeira grave durante o hiato do grupo, entre 2013 e 2019. Aos 37 anos, o músico contou que perdeu quase todo seu patrimônio antes do reencontro com os irmãos Nick e Joe. A declaração foi feita durante participação no podcast The School of Greatness, na última segunda-feira (7).

“Eu experimentei o começo do sucesso financeiro, mas não entendia de verdade o que era ter dinheiro — e, pior, o que era perdê-lo”, confessou Kevin. Surpreso, o apresentador do programa perguntou até onde a perda havia chegado. “Sim, quase tudo. Faltando só uns 10%”, respondeu o artista, deixando claro o tamanho do prejuízo.

A situação crítica teve início em 2016, quando Kevin se envolveu em uma parceria de negócios que não saiu como o esperado. “Investi em imóveis e outros projetos. Estava construindo naquela época, mas infelizmente fiz uma escolha errada de sócio”, explicou, sem dar mais detalhes sobre a sociedade que contribuiu para a queda.

Durante o período de separação da banda, cada um dos irmãos seguiu caminhos diferentes. Kevin se arriscou no mundo dos negócios: criou uma agência de suporte estratégico para influenciadores digitais, entrou no setor de tecnologia, participou da criação do app Yood — voltado à busca de restaurantes — e se tornou sócio do We Heart It, plataforma de compartilhamento de imagens.

Ainda assim, os investimentos não foram suficientes para impedir que sua estabilidade financeira quase ruísse por completo. A virada veio com o retorno dos Jonas Brothers, que anunciaram a volta em 2019 com o lançamento do hit Sucker e o álbum Happiness Begins, além de uma turnê mundial de sucesso.

“Foi uma nova chance que a vida nos deu. Ver a banda se reunir novamente foi uma sorte, no fim das contas”, refletiu Kevin. Segundo ele, os erros do passado foram fundamentais para que ele adotasse uma nova mentalidade sobre o negócio da música e sobre como administrar seu dinheiro.

Desde sua estreia, em 2006, com o álbum It’s About Time, os Jonas Brothers se tornaram um fenômeno teen mundial, impulsionados também por produções da Disney como Camp Rock. Mas, nos bastidores, o caminho da fama foi acompanhado de riscos — e, no caso de Kevin, quase custou sua segurança financeira.

Kevin Jonas revela detalhes da nova turnê dos Jonas Brothers

Kevin Jonas esteve em um evento de lançamento de uma vodca com gás e conversou com a revista People sobre a turnê dos Jonas Brothers.

“É incrível pensar que fazemos parte da vida das pessoas há tanto tempo, mas acho que o mais legal é que continua sendo novidade. Sabe, não só estamos em turnê, como o álbum sai dois dias antes”, afirmou. “Elas são simplesmente incríveis, e estou muito orgulhoso delas e do trabalho que todos dedicaram. E já faz alguns anos que não lançamos um álbum, então definitivamente chegou a hora, e a música está onde deveríamos estar agora, o que é ótimo.”, disse sobre o disco.

Vale destacar que o novo álbum, Greetings from Your Hometown, tem lançamento previsto para 8 de agosto e marcará o sétimo álbum de estúdio da banda.

“Na verdade, tocamos na Europa no ano passado, chama-se ‘When You Know’ e é uma música mais acústica. Nós a compusemos, os caras a compuseram em Miami, com vários outros caras da nossa equipe lá”, disse Kevin à publicação. “Eu pensei: ‘Como é que eu não escrevi essa música?’ É simplesmente muito boa. Acho que, como compositor e músico, às vezes você ouve uma música e fica bravo. Você pensa: ‘Queria ter escrito essa música!’”

“Estamos sempre conversando sobre o repertório, o que é sempre importante para nós. Estamos construindo o show conceitualmente e como queríamos que ele fosse, vai ser muito especial. Sabe, são 20 anos de banda, mas, na verdade, é só sobre voltarmos à estrada para celebrar quantas pessoas estão conosco há tanto tempo e os fãs que tornaram essa jornada possível.”, revelou Kevin Jonas.