Tiago Iorc revela crise que o fez abandonar a música no auge

Tiago Iorc, 39, abriu o coração ao relembrar o momento em que decidiu se afastar dos holofotes, ainda no auge de sua carreira. Durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, o cantor e compositor explicou os bastidores de sua pausa abrupta em 2018, que incluiu um exílio voluntário em Los Angeles e um ano sabático anunciado pelas redes sociais.

A decisão veio após o estrondoso sucesso de Amei Te Ver, hit que transformou Iorc em um dos nomes mais tocados do país. O fenômeno foi tão grande que, segundo ele, havia até piadas dizendo que bastava abrir a torneira para ouvir a música. Mas o que parecia um sonho se revelou, aos poucos, uma avalanche de compromissos que minaram o prazer que ele sempre teve pela música.

“Foi um período de fazer tudo: show, programa de TV, entrevista, viagem. Muito tudo. Só que chegou uma hora em que eu não sentia mais nada. Aquilo que sempre foi meu prazer já não fazia mais sentido”, confessou o artista, com honestidade rara. Segundo Tiago, o ritmo acelerado e a superexposição criaram um esgotamento emocional profundo, a ponto de fazê-lo desejar qualquer outra ocupação — menos ser músico.

“Eu olhava alguém fazendo suco numa loja e pensava: ‘é isso que eu queria fazer agora’. Foi como se eu tivesse perdido a sensibilidade, de tanto estímulo. Tudo ficou anestesiado.”

Apesar de sempre ter se considerado centrado, o cantor admite que, quando as portas se abriram de vez, ele entrou com tudo: “Você quer ver o que tem do outro lado. E eu vi. Só que teve um preço.”

Por onde anda Tiago Iorc? Saiba os próximos planos do cantor

Durante sua passagem pelo Prêmio da Música Brasileira, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Tiago Iorc compartilhou uma atualização sobre um de seus projetos mais aguardados: o álbum inteiramente em espanhol. Anunciado no início do ano, o disco agora só deve ser lançado em 2026. As informações são do Popline.

“Tá vindo, tá vindo. A gente já lançou a primeira música no início do ano. Tô produzindo ele há um ano e pouco. Tô no processo de esperar. Eu espero. Ele vem no ano que vem”, contou o cantor, que retomou a parceria com a gravadora Som Livre em 2022, mas firmou também um acordo com a Sony Music US Latin para este novo trabalho.

O projeto nasceu de um convite da Sony Latin, nos Estados Unidos, para adaptar canções originalmente em português para o espanhol. “Desde então, estou fazendo aulas de espanhol e tenho ido bastante a Miami, que é um centro latino vibrante. Lá, mais de 70% da população é latina, o que proporciona uma troca cultural riquíssima”, explicou Iorc em entrevistas anteriores.

O pontapé inicial do projeto foi dado com a versão em espanhol de “Amei Te Ver”, que contou com a participação da cantora porto-riquenha Kany García. Desde então, o artista tem explorado colaborações diversas, como as faixas “Delírio” com Arthur Hanlon e “Quase Um Segundo” ao lado de Xênia França.

Enquanto o novo álbum não chega, os fãs poderão ver Iorc em ação na turnê “Noite dos Namorados”, que estreia no próximo fim de semana e passará por seis cidades brasileiras. Embora o repertório não esteja totalmente definido, o cantor não descarta incluir uma prévia do trabalho em espanhol durante os shows. “Talvez, talvez”, disse, mantendo o mistério.

O álbum mais recente do cantor, Antes Que o Mundo Acabe, foi lançado há um ano e marcou uma fase de experimentação e parcerias. Agora, o próximo passo é expandir ainda mais seus horizontes linguísticos e musicais — mesmo que a espera dure mais um pouco.