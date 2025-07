Benny Blanco se abre sobre amor com Selena Gomez e TOC

No episódio mais recente do podcast Therapuss, comandado por Jake Shane, Benny Blanco deixa os bastidores e assume o centro das atenções com uma conversa sincera e intimista. O produtor multiplatinado falou sobre sua trajetória pessoal e profissional, incluindo o relacionamento com Selena Gomez, suas batalhas com o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e até uma curiosa ligação entre a série Os Feiticeiros de Waverly Place e o hit “Bad Guy”, de Billie Eilish.

Blanco, que pediu Selena em casamento no final de 2024, revelou que o casal ainda não começou oficialmente os preparativos para o grande dia. “Sinceramente, quero dar uma pausa. Tenho trabalhado muito”, desabafou. O clima de leveza, no entanto, logo tomou conta da conversa quando ele descreveu a conexão com Gomez: “Ela me faz querer ficar juntinho o dia inteiro. A gente só assiste coisa na cama, come, se diverte… é uma delícia.”

Mesmo sem data marcada, os planos para o casamento seguem vivos — ainda que sem pressa. “Esse casamento vai ser incrível”, brincou o apresentador. “Vai ser tranquilo”, respondeu Blanco com um sorriso.

Além do romance, o produtor abriu o coração sobre os desafios de conviver com TOC desde a infância. Ele contou que, quando pequeno, desenvolveu rituais para afastar pensamentos obsessivos. “Se eu não fizesse um som específico, achava que algo ruim aconteceria com meus pais”, lembrou. Hoje, lida com manias como tossir ou tocar o rosto diversas vezes ao dia. “É involuntário. Mas me livrei daquilo que incomodava os outros”, explicou. “Ainda gosto de ver tudo no chuveiro virado pra frente — mas isso é loucura com ou sem TOC”, brincou.

A conversa também trouxe uma surpresa para os fãs de cultura pop: Blanco revelou que o tema de Os Feiticeiros de Waverly Place, série que alavancou Selena Gomez, influenciou o hit “Bad Guy”, de Billie Eilish. “Conheço a música porque ela inspirou ‘Bad Guy’. Trabalhei com a Billie quando ela tinha uns 14 anos. Ela e o FINNEAS sempre souberam o que estavam fazendo. Não precisavam de mim, e isso era incrível de ver.”

Benny Blanco relembra que não sabia quem eram os Jonas Brothers

Recentemente, Benny Blanco contou no podcast Therapuss de Jake Shane, que demorou um pouco para conhecer os Jonas Brothers.

Segundo a People, na nova entrevista, ele se abriu sobre não saber quem eram os Jonas Brothers até o ano de 2019.

“Eu não sabia quem eram os Jonas Brothers até [o sucesso de 2019] ‘Sucker’.“, disse.

“Tipo, eu já tinha ouvido o nome. Nunca tinha ouvido uma música dos Jonas Brothers até ‘Sucker’”, acrescentou o produtor musical, que afirmou não conhecer as músicas do trio de irmãos, “S.O.S.” ou “Year 3000”.

“Sou mais velho que você”, disse Blanco a Shane. “Eu nunca tinha visto o programa da Selena [Os Feiticeiros de Waverly Place] até começarmos a namorar.”

“Eu sabia que ela era uma estrela mirim, mas nunca tinha visto nada. Ela ia participar do reboot [de 2024] [Os Feiticeiros Além de Waverly Place], e eu perguntei: ‘Ei, posso ver o seu programa antes de irmos para o reboot, para, tipo, eu saber o que é?’. E ela respondeu: ‘O quê?’. E ela respondeu: ‘Acho que sim.‘”, continuou.

Vale lembrar que Selena Gomez e Nick Jonas namoraram de 2008 a 2010.

O triste passado de Benny Blanco

O renomado produtor musical Benny Blanco, atualmente com 37 anos, abriu o coração em entrevista à revista InStyle, relembrando os tempos difíceis vividos durante o início de sua carreira. Antes de trabalhar com superstars da música pop, Benny Blanco enfrentou uma realidade bastante diferente — marcada por noites dormindo em locais públicos e uma rotina de sacrifícios em busca de seu espaço na indústria.

Ainda adolescente, Blanco fazia longas viagens da Virgínia até o Brooklyn com amigos, onde se apresentava como DJ em festas locais. Sem contar com os recursos tecnológicos de hoje, ele carregava um volumoso iMac G5 no carro para tocar — já que não possuía um notebook na época. “Levava o monitor para todo lado, de festa em festa. Era o que eu tinha”, relembrou.

O produtor também contou que, sem dinheiro para hospedagem, o grupo passava as noites onde fosse possível. “A gente dormia em estações de trem, em praças ou até no McDonald’s da Times Square”, revelou. Segundo ele, os pais não faziam ideia das dificuldades enfrentadas. “Minha mãe teria surtado se soubesse que eu estava dormindo em um banco de praça!”, disse, rindo.

Mesmo enfrentando adversidades, Blanco nunca perdeu o foco. Persistiu até conseguir ingressar no mercado fonográfico, eventualmente colaborando com grandes nomes como Rihanna, Katy Perry, Maroon 5, Taio Cruz e Kesha. Entre seus maiores sucessos estão as faixas “Tik Tok”, “Teenage Dream”, “Diamonds” e “Moves Like Jagger”.

Durante a entrevista, Blanco também compartilhou uma lembrança curiosa: a descrença da mãe ao saber que ele gravaria com Britney Spears. “Falei: ‘Mãe, vou para o estúdio com a Britney Spears’. E ela disse: ‘Não vai, não’. Eu precisei insistir: ‘Juro que vou!’”, contou. Apesar do sucesso, ele afirma que a mãe seguia cética: “Mesmo quando minhas músicas já estavam bombando, ela perguntava: ‘Tá, mas e o plano B?’”.

Mais recentemente, Blanco lançou o álbum I Said I Love You First, um projeto pessoal em colaboração com a cantora e atriz Selena Gomez, com quem mantém um relacionamento. Segundo o comunicado de divulgação, o disco oferece uma perspectiva íntima sobre a história do casal — desde os primeiros sentimentos até os planos para o futuro.

Selena, aliás, já revelou que o trabalho com Blanco a ajudou a reencontrar sua identidade musical. Em conversa com a Rolling Stone, ela afirmou: “Eu estava frustrada, meio perdida, sem saber qual caminho seguir. Criar com ele foi libertador. Tudo aconteceu naturalmente, como nunca tinha sido antes.”