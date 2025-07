Edu Guedes deixa hospital 10 dias antes do previsto após cirurgia no pâncreas - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Edu Guedes recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (11), dez dias antes do previsto. A notícia foi compartilhada por Ana Hickmann, que celebrou o momento com um post cheio de gratidão.

O chef de cozinha foi diagnosticado com câncer no pâncreas e precisou passar por uma cirurgia robótica de emergência no último sábado (6). O procedimento aconteceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após uma infecção causada por um cálculo renal.

"Hoje é um dia muito especial pra nossa família!!!! Dr Marcelo Bruno Rezende deu alta pro Edu Guedes 10 dias antes do previsto. Meu amor está de volta em casa!!! Que alegria!!!", escreveu Ana.

Para marcar o momento, a apresentadora preparou um almoço surpresa para receber o marido com carinho. Ela ainda agradeceu aos médicos e a todos que oraram pela recuperação de Edu.

"Preparei um almoço surpresa para recebê-lo com todo amor do mundo. Muita gratidão a Deus, aos médicos e a todos os profissionais que cuidaram do Edu com tanto carinho. A recuperação dele está sendo maravilhosa. Muito obrigada a todos que rezaram por ele. Está dando certo!", completou.