Amy Lee revela arrependimento por não ter lutado mais por “Imaginary”

Mais de duas décadas após o lançamento do álbum Fallen, Amy Lee, vocalista do Evanescence, ainda carrega uma ponta de frustração por uma decisão que, segundo ela, poderia ter mudado o curso de uma das músicas mais queridas pelos fãs da banda: Imaginary.

Em uma entrevista recente ao Buzzfeed, a cantora revelou que gostaria de ter insistido para que a faixa fosse lançada como single na época. “Há músicas que eu gosto, mas que não viraram singles. Se eu pudesse voltar no tempo, teria lutado por Imaginary”, declarou.

A escolha dos singles de estreia, no entanto, não foi um processo simples. Amy relembrou os desafios que enfrentou nos bastidores da indústria musical em meio ao sucesso meteórico da banda. “Esse foi o nosso primeiro álbum, então tive que lutar por muita coisa, o tempo todo. Foi uma luta constante pela arte e pela minha visão”, explicou. “Por algum motivo, os figurões queriam Everybody’s Fool, e eu também adoro essa música! Mas eu realmente senti que Imaginary era para ser esse single naquela época, e eu adoraria ter feito um videoclipe lindo para ela. Sempre tive isso na minha cabeça — talvez um dia façamos um videoclipe.”

Embora Imaginary tenha se tornado uma favorita nos shows e entre os fãs, ela acabou ficando fora da sequência de singles de Fallen, que incluiu os hits Bring Me to Life, Going Under, My Immortal e, por fim, Everybody’s Fool. Este último teve desempenho modesto nos Estados Unidos, alcançando o 36º lugar na parada Alternative Airplay, mas conquistou melhores posições em outros países, como o 3º lugar na Bélgica e o 5º na Bolívia.

Mesmo com o sentimento de que Imaginary poderia ter tido mais visibilidade, Amy valoriza o carinho duradouro do público. “Quando temos pessoas no mundo todo que amam nossa música e cresceram ouvindo, isso significa algo para elas, sabe? Elas adoram as faixas mais profundas tanto quanto os sucessos”, disse. “Para ser sincera, sinto muito mais apreço por toda a nossa música do que eu jamais imaginei quando estávamos começando.”

Amy Lee revela drama por trás do sucesso do Evanescence

Amy Lee tornou-se sinônimo de uma revolução sonora no início dos anos 2000. Com o lançamento de Fallen em março de 2003, o mundo foi apresentado a uma nova forma de rock alternativo — sombrio, melódico e intensamente emocional. O álbum vendeu mais de 17 milhões de cópias globalmente e trouxe sucessos como “Bring Me to Life”, “My Immortal” e “Going Under”, que elevaram Amy Lee ao patamar de ícone do rock.

Embora o sucesso de Fallen parecesse um sonho, para Amy Lee foi também um pesadelo emocional. Em uma entrevista concedida à Kerrang! em 2018, a artista revelou que vivia um período de grande instabilidade emocional enquanto o mundo celebrava sua música.

“Aquele ano inteiro, por mais maravilhoso que tenha sido, ao mesmo tempo, meu irmão Robby estava passando por uma cirurgia no cérebro. Havia muita turbulência dentro da banda. Foi maravilhoso e também assustador”, declarou.

O momento revelou um contraste cruel entre o brilho dos holofotes e a sombra da dor pessoal.

O impacto da doença do irmão de Amy Lee

O irmão caçula de Amy Lee, Robby, passou por graves complicações neurológicas enquanto Fallen explodia nas paradas. A cantora, que viajava o mundo, estava constantemente dividida entre compromissos profissionais e a preocupação com a saúde da família.

Robby conviveu com epilepsia severa desde a infância e passou por cirurgias delicadas durante a adolescência. Sua condição tornou-se uma fonte contínua de angústia para Amy, que, mesmo em meio a turnês e premiações, buscava equilíbrio emocional.

A perda que marcou a vida da vocalista do Evanescence

Robby faleceu em 5 de janeiro de 2018, aos 24 anos. A perda foi devastadora para Amy Lee, que posteriormente dedicaria canções e reflexões ao irmão em entrevistas e composições mais íntimas da banda.

“Ele era a alma mais pura que conheci. Tudo o que faço carrega algo dele”, disse Amy em 2020 ao Loudwire.