Demi Lovato prepara volta triunfal com possível single “Lucky in Love” - (crédito: TMJBrazil)

Após um período de silêncio criativo, Demi Lovato está prestes a abrir um novo capítulo em sua carreira — e tudo indica que ele será grandioso. Nesta semana, a cantora de 32 anos reacendeu a chama da curiosidade dos fãs ao iniciar uma sequência de movimentos típicos de quem está prestes a lançar música nova: mudança nas redes sociais, fotos inéditas em estúdio e até uma possível citação de letra no ar.

Na última terça-feira (8), a artista alterou sua foto de perfil no Spotify, gesto que costuma sinalizar início de nova era. No dia seguinte, Demi publicou no Instagram uma imagem misteriosa em que aparece deitada em um estúdio, vestindo preto dos pés à cabeça. Na legenda, escreveu: “i’m not so sure, i’ve ever felt like this before”, frase que os fãs acreditam ser trecho do novo single — possivelmente intitulado “Lucky in Love”.

Para completar o enigma, Demi arquivou todas as postagens anteriores no Instagram e atualizou a foto de perfil com uma imagem ainda inédita. A estratégia, amplamente usada por artistas em viradas de era, fez os Lovatics entrarem em contagem regressiva. Rumores de bastidores já apontam para um lançamento oficial na próxima semana.

Mas o burburinho vai além de apenas uma faixa inédita. Em meio às pistas digitais, internautas redescobriram um registro no banco de dados da JASRAC — órgão que regula os direitos autorais no Japão — revelando que Demi pode usar um sample de “Crazy in Love”, clássico de Beyoncé com participação de Jay-Z, lançado em 2003. A faixa foi o primeiro nº1 solo da artista no Hot 100 e permanece um dos maiores marcos da cultura pop dos anos 2000.

Como se isso não bastasse, Demi alimentou ainda mais a especulação ao publicar um vídeo no TikTok com a frase: “Allow me to reintroduce myself!”, referência direta à faixa “Public Service Announcement (interlude)”, do álbum The Black Album (2003), de Jay-Z. A reverência à realeza do pop e do hip-hop não passou despercebida — e muitos acreditam que a nova fase venha carregada de atitude, sensualidade e beats poderosos.

O último projeto inédito de Demi, Holy Fvck, foi lançado em 2022, seguido do álbum Revamped (2023), que trouxe versões rock de sucessos anteriores. Desde então, ela tem se dividido entre dublagens, participações especiais e até um livro de receitas, lançado recentemente como parte de sua jornada de autocuidado.

O casamento de Demi Lovato com Jordan Lutes

Demi Lovato está oficialmente casada! Segundo informações confirmadas pela revista Vogue dos Estados Unidos, a cantora trocou alianças com Jordan Lutes, durante uma cerimônia reservada realizada na Califórnia. O casal, que ficou noivo em 2023 e iniciou o relacionamento em 2022, selou a união em meio ao fim de semana do Memorial Day, feriado tradicional americano comemorado na última segunda-feira de maio.

A data escolhida já era especulada por veículos internacionais, incluindo o site TMZ, que havia antecipado que os preparativos do casal estavam em andamento para o feriado prolongado.

Durante os meses que antecederam o casamento, os dois protagonizaram diversos momentos românticos nas redes sociais. Em fevereiro, para celebrar o Valentine’s Day (Dia dos Namorados nos EUA), Demi compartilhou um texto apaixonado ao lado de fotos de um ensaio do casal. Na legenda, escreveu:

“Jordan, mal posso ESPERAR para me casar com você!! Os últimos 3 anos foram os melhores da minha vida, e eu tenho você para agradecer por isso. Sou completamente apaixonada pelo seu coração, pelo seu amor e pela sua luz. Mal posso esperar para envelhecer ao seu lado e começar uma família com você.”

Jordan também respondeu à altura com uma homenagem à futura esposa: “Palavras nunca farão justiça a você, e eu nunca vou deixar de me sentir o cara mais sortudo do mundo. Não existe sensação melhor do que ser amado por você.”

O relacionamento dos dois começou de forma profissional — foi durante a composição da faixa Substance, do álbum Holy Fvck, que Demi e Jordan se conheceram. A colaboração musical rendeu não só sucessos como Happy Ending e City of Angels, mas também o início de uma história de amor que agora ganha um novo capítulo.

A proposta de casamento foi descrita como íntima e especial. Após o pedido, os dois celebraram com familiares em um restaurante querido por eles em Los Angeles. Em sua publicação na época do noivado, Demi não escondeu a emoção:

“Ainda estou sem palavras! A noite passada foi a melhor da minha vida e não acredito que vou me casar com o amor da minha vida. Cada dia ao seu lado é um sonho realizado.”