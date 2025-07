Nicki Minaj dispara contra Jay-Z e Roc Nation: “Vocês arruinaram tudo”

Depois de acender uma nova treta com Megan Thee Stallion, Nicki Minaj voltou às redes sociais com ainda mais munição — desta vez mirando Jay-Z e a Roc Nation, empresa comandada por ele e pela CEO Desiree Perez. Em uma série de posts inflamados no X (antigo Twitter), a rapper acusou o casal bilionário e sua equipe de terem “destruído” a cultura negra e manipulado os bastidores da indústria do entretenimento.

“Vocês arruinaram o hip-hop. Arruinaram o futebol. O basquete. As turnês. O Instagram. O Twitter. A farsa acabou”, escreveu Nicki, completando com um tom irônico: “Tudo isso é alegado para fins de entretenimento apenas”.

A artista, que recentemente lançou um novo álbum e tem falado abertamente sobre os altos e baixos da carreira, intensificou os ataques ao mencionar o envolvimento de Jay-Z com a NFL. Desde 2019, o rapper é parceiro da liga na curadoria dos shows do Super Bowl, que já contou com performances de nomes como Shakira, Jennifer Lopez, Rihanna, Usher e Kendrick Lamar. Mesmo assim, Nicki questionou a ausência de certos artistas e fez insinuações sobre jogos políticos nos bastidores do evento.

“Jay-Z não gostou da gente tocando no Super Bowl depois que a CEO dele foi perdoada pelo presidente Trump? Precisamos descobrir quem são ‘eles’”, escreveu, em referência a Desiree Perez, que teve sua pena criminal perdoada oficialmente pelo ex-presidente dos EUA em 2021.

Em outro tweet, Nicki foi ainda mais direta: “Você deixou a Desirat (referência irônica à CEO) fazer maldades com negros e ficou em silêncio. A gente costumava acreditar em você. Você decepcionou, mano”.

A rapper também insinuou que há uso de robôs para inflar métricas: “Desirat, você conseguiu aqueles 40 milhões? 55 e pagando por robôs? Ah, a nação de robôs”.

Apesar de encerrar os posts com um aviso de que tudo “é apenas entretenimento”, o tom ácido e a escolha de palavras deixaram claro que Nicki está em guerra — e que suas críticas têm endereço certo.

Até o momento, nem Jay-Z nem a Roc Nation se pronunciaram sobre as declarações.

Nicki Minaj comenta possível feat com Taylor Swift: “Seria fenomenal”

A rapper Nicki Minaj participou de uma conversa com os fãs por meio da plataforma Stationhead, onde ouviu músicas e interagiu com sua fã base. Durante o bate-papo, a artista comentou sobre a possibilidade de uma das colaborações mais aguardadas pelo público: uma parceria musical com Taylor Swift, intérprete do hit “Shake It Off”.

Apesar de manterem uma amizade de longa data, as cantoras nunca lançaram uma faixa juntas, o que aumentou ainda mais a curiosidade dos fãs ao longo dos anos. Questionada sobre a chance de um feat com Taylor, Nicki Minaj não escondeu a empolgação:

“Sou muito fã da música dela e acho que isso seria fenomenal em todos os sentidos.”

Nicki Minaj e Taylor Swift já dividiram o palco anteriormente. Em uma das apresentações mais memoráveis da premiação MTV Video Music Awards de 2015, as duas cantoras performaram juntas os sucessos “The Night Is Still Young” e “Bad Blood”, em um momento que marcou a cultura pop.

A aproximação entre as artistas começou alguns anos antes, quando Taylor Swift usou o Twitter para declarar seu vício na música “Super Bass”, lançada por Nicki em seu álbum “Pink Friday” (2010). Desde então, ambas mantêm uma relação amistosa e seguem trocando elogios públicos com frequência.

Agora, com a possibilidade de uma colaboração oficial em pauta, os fãs seguem na expectativa de ver a união dessas duas potências da música em um lançamento inédito.

Nicki Minaj também movimentou as redes sociais ao comentar, de forma provocativa, uma publicação no Instagram sobre o processo judicial movido contra Megan Thee Stallion. A ação, que envolve a artista e a equipe da Roc Nation, teve o pedido de arquivamento negado pelo tribunal, o que reacendeu rumores, alfinetadas e especulações dentro da cena do rap feminino.