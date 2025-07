Justin Bieber retorna com “SWAG”, seu álbum mais pessoal em anos

Justin Bieber surpreendeu o mundo ao lançar SWAG, seu sétimo álbum de estúdio. Sem anúncio oficial prévio, o projeto chegou às plataformas digitais após uma série de ações misteriosas em outdoors e publicações nas redes sociais — estratégias que já vinham despertando curiosidade entre os fãs nos últimos dias.

Embora a imprensa internacional já especulasse a chegada do novo disco, incluindo uma reportagem do The Hollywood Reporter, a confirmação só veio poucas horas antes do lançamento. Antes disso, fãs atentos já haviam flagrado a divulgação do álbum em cidades como Reykjavik, na Islândia, e Los Angeles, nos Estados Unidos.

Com 21 faixas no total, SWAG marca o retorno de Bieber após um hiato de quatro anos desde Justice (2021). O novo trabalho é descrito pela Def Jam Recordings como “uma obra moldada por sua jornada como marido e pai, oferecendo composições mais íntimas e introspectivas”. Entre os destaques, estão colaborações com nomes como Gunna, Druski, Dijon, Lil B, Sexyy Red e Marvin Winans.

Confira a tracklist de SWAG:

All I Can Take

Daisies

Yukon

Go Baby

Things You Do

Butterflies

Way It Is (com Gunna)

First Place

Soulful (com Druski)

Walking Away

Glory Voice Memo

Devotion (com Dijon)

Dadz Love (com Lil B)

Therapy Session (com Druski)

Sweet Spot (com Sexyy Red)

Standing On Business (com Druski)

405

Swag (com Cash Cobain e Eddie Benjamin)

Zuma House

Too Long

Forgiveness (interpretada por Marvin Winans)

Com uma estética visual renovada, Bieber adotou o nome “lil bieber” em seus perfis nas redes e publicou imagens inéditas ao lado da esposa, Hailey Bieber, e do filho do casal, Jack Blues Bieber, nascido em agosto de 2024. As fotos reforçam a narrativa de uma nova fase mais madura — tanto pessoal quanto artística.

Fãs movimentam as redes

Logo após o lançamento, o termo “SWAG Out Now” figurava entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), especialmente entre o público brasileiro, que reagiu com entusiasmo ao retorno do astro.

Esse lançamento também marca um novo capítulo na carreira do cantor, que, em 2023, vendeu os direitos de seu catálogo musical para a Hipgnosis — acordo estimado em US$ 200 milhões, segundo a Billboard. A decisão foi interpretada por muitos como um sinal de que Bieber pretendia reavaliar seus próximos passos no universo da música.

Scooter Braun fala sobre Justin Bieber após fim de parceria de quase 20 anos

O empresário Scooter Braun se pronunciou publicamente sobre o novo álbum de Justin Bieber, intitulado SWAG, por meio de stories publicados em seu perfil no Instagram. Essa foi a primeira vez que Braun falou abertamente sobre o artista desde o encerramento da longa parceria profissional entre os dois, que durou quase duas décadas.

Segundo o empresário, ele foi bastante solicitado por fãs e pessoas próximas, que o incentivaram a comentar o recém-lançado trabalho do cantor. Atendendo aos pedidos, Scooter publicou um texto em que elogia a autenticidade do álbum e a maneira como Bieber se entrega emocionalmente ao projeto:

“Este é, sem dúvida, o álbum mais autêntico do Justin Bieber até hoje. É bonito, cru e verdadeiramente ele. E isso importa.”

Em seguida, Braun refletiu sobre sua experiência acompanhando o crescimento artístico e pessoal de Justin ao longo dos anos. Ele destacou que há momentos decisivos na vida de um artista em que ele assume total controle de sua narrativa — e que o novo álbum representa exatamente isso:

“Tive o privilégio de acompanhar seu crescimento por quase duas décadas. Em toda jornada, há momentos em que um artista realmente assume quem é — e foi isso que ele fez aqui. Ele colocou sua alma nesse projeto, e dá pra sentir isso em cada letra.”

Encerrando a declaração, Scooter Braun abordou o lançamento surpresa do disco. Mesmo não tendo participado diretamente do processo criativo desta vez, o empresário afirmou estar genuinamente feliz por ver Bieber conduzindo a própria carreira com autonomia, e declarou admiração pelo resultado final:

“A forma como ele escolheu lançar esse álbum é tão intencional quanto a própria música — e fico feliz que ele tenha feito do jeito dele. Não tive nenhuma participação nesse trabalho. Mas, como alguém que sempre acreditou nele, estou incrivelmente orgulhoso, impressionado e, de fato, curtindo muito a música.”