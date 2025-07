Benny Blanco explica por que casamento com Selena ainda não aconteceu

O produtor musical Benny Blanco revelou, em entrevista recente ao podcast Therapuss, por que o tão aguardado casamento com a cantora Selena Gomez ainda não saiu do papel. Noivos desde o fim de 2024, os dois artistas seguem dedicando a maior parte do tempo à vida profissional e optaram por viver o relacionamento de maneira leve, sem pressa para formalizar a união.

Blanco foi direto ao explicar os motivos do adiamento da cerimônia. “Nós dois precisamos relaxar. Estamos trabalhando muito”, afirmou. O casal, que lançou no início de 2025 o álbum colaborativo I Said I Love You First, está envolvido em uma rotina cheia de compromissos relacionados à promoção do projeto, o que tem dificultado o planejamento do casamento.

Além das gravações de videoclipes e entrevistas, Selena retomou as filmagens da série Only Murders in the Building, enquanto Benny se dedicou à escrita de um livro. A soma de todos esses compromissos resultou em uma agenda apertada, sem espaço para decisões mais complexas, como definir uma data ou organizar uma cerimônia.

Apesar das responsabilidades profissionais, o casal tem feito questão de aproveitar os momentos juntos com simplicidade e conexão. Benny compartilhou que, quando conseguem uma folga, priorizam o descanso e a convivência sem pressões.

“Eu só quero ficar deitado na cama e esquecer que dia é. Ficamos na cama só assistindo. Isso é raro para mim, mas com a Selena, é diferente. Me sinto à vontade para viver isso com ela”, disse o produtor. A declaração revela o estilo de vida que os dois têm buscado adotar: menos foco nas formalidades e mais atenção à qualidade da relação.

Em entrevista à revista Rolling Stone, Benny comentou que Selena frequentemente pensa sobre o casamento, mas sem ansiedade. “Ela planeja um casamento novo na cabeça todos os dias desde que ficamos noivos. Literalmente, enquanto conversávamos, ela estava ali olhando para o anel”, contou, com tom carinhoso.

Benny e Selena: Foco nos projetos e no presente

Selena também reforçou que o momento atual do casal está mais voltado para o trabalho e para a consolidação de seus projetos em comum. “Sinto que esse é um momento especial. Estamos colocando nosso coração nesse álbum e traduzindo o que sentimos em música. Esse é meu foco agora”, declarou a cantora.

Mesmo sem uma data definida para o casamento, o relacionamento entre Selena Gomez e Benny Blanco segue sólido e carinhoso. Os dois têm apostado em uma vida a dois marcada pela parceria criativa, pelo respeito mútuo e por uma rotina onde o amor se manifesta nas pequenas coisas do dia a dia.

Enquanto os fãs aguardam novidades sobre a cerimônia, o casal segue firme, construindo uma história marcada por colaboração artística e intimidade emocional — prova de que viver o presente pode ser a melhor maneira de planejar o futuro.