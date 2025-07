Britney Spears afirma ter adotado menina chamada Lennon London

Britney Spears voltou a chamar atenção nas redes sociais no último fim de semana ao publicar uma mensagem inusitada em seu perfil oficial no Instagram. Em um post acompanhado por um vídeo onde aparece dançando, a cantora surpreendeu os seguidores ao afirmar que adotou uma menina, a quem chamou de Lennon London Spears.

A declaração movimentou a internet e levantou uma série de especulações.

Na legenda, Britney escreveu:

“Quero que vocês saibam que adotei uma linda menina! O nome dela é Lennon London Spears. […] Lennon está com um vestido adorável hoje. Ele diz: ‘Sou nova aqui’”. Apesar do anúncio emocionante, a artista não forneceu fotos, idade ou qualquer outra informação sobre a criança, o que gerou dúvidas entre fãs e veículos da mídia.

Além da suposta adoção, a artista também mencionou um novo capítulo pessoal: uma possível mudança para a Europa. “Por favor, parem de falar da América! Decidi me mudar para a Itália”, escreveu a cantora na mesma publicação. A revelação gerou ainda mais reações, com internautas tentando entender se ela estava fazendo uma declaração séria ou apenas brincando com os seguidores.

Com um histórico de declarações polêmicas e momentos de grande espontaneidade nas redes sociais, Britney costuma causar repercussão sempre que compartilha algo mais pessoal. Neste caso, parte do público celebrou a notícia, parabenizando a cantora pela nova fase, enquanto outros demonstraram ceticismo diante da ausência de detalhes.

Poucas horas depois da publicação, o site norte-americano TMZ, conhecido por cobrir celebridades e bastidores do entretenimento, informou que a informação da adoção não seria verdadeira.

Segundo apuração do portal, fontes próximas à cantora disseram que tudo não passou de uma brincadeira da artista. A equipe de Britney ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, o que mantém a situação envolta em mistério.

Britney Spears: Estilo espontâneo e rede social como diário pessoal

Britney Spears, que é mãe de Sean Preston e Jayden James Federline, frutos de seu relacionamento anterior com Kevin Federline, tem utilizado com frequência suas redes sociais como uma forma de expressão direta com o público.

Vídeos dançando, desabafos e mensagens inesperadas fazem parte da rotina de postagens da cantora, que também enfrenta um processo de retomada de controle sobre sua vida pessoal e carreira, após o fim da tutela que durou quase 13 anos.

A suposta adoção de Lennon London Spears pode ser mais um exemplo do estilo livre e espontâneo da artista, que continua sendo uma figura central na cultura pop.

Mesmo sem confirmação oficial sobre a veracidade da adoção ou mudança de país, o episódio gerou ampla repercussão e mostra como Britney ainda mantém sua capacidade de impactar e engajar milhões de pessoas ao redor do mundo mesmo com uma simples legenda no Instagram.