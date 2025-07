Justin Bieber curte férias na Itália com Hailey após novo álbum

Dois dias após lançar seu mais novo álbum, Swag, Justin Bieber embarcou para uma viagem romântica com Hailey Bieber pela costa italiana. O casal foi visto desfrutando o domingo (13) a bordo de um iate durante o pôr do sol, em clima de relaxamento total.

A escapada aconteceu logo após o cantor voltar oficialmente à cena musical com o aguardado lançamento, que marcou sua reaproximação com os fãs após um período de silêncio.

Nas redes sociais, Justin compartilhou diversos registros da viagem, transformando o feed em um verdadeiro diário visual de férias. Nas imagens, ele aparece ao lado da esposa, brindando com uma taça de vinho, sorrindo em selfies descontraídas e exibindo um colar com pingente em forma de cogumelo — acessório que rapidamente virou assunto entre os seguidores.

A paisagem paradisíaca, com o sol se pondo sobre o mar azul da costa italiana, deu o tom romântico dos cliques. Hailey também apareceu nas fotos, vestindo looks de verão sofisticados e descontraídos, enquanto curtia o passeio com o marido. Em poucos minutos, a publicação acumulou milhares de curtidas e comentários de fãs celebrando o momento do casal.

Além de parabenizar Justin pelo álbum recém-lançado, muitos seguidores aproveitaram para comentar sobre a leveza que o artista demonstrou nas fotos. “Descansa, querido. Você trabalhou muito e merece”, escreveu um fã. Outros destacaram a felicidade visível do cantor, que parecia completamente à vontade longe dos holofotes e das pressões da carreira.

O lançamento de Swag, na última sexta-feira (11), marcou um ponto de virada para o astro pop, que vinha mantendo um ritmo mais discreto desde 2022. Com faixas que mesclam pop, R&B e batidas urbanas, o álbum foi bem recebido pela crítica e pelos fãs, estreando entre os mais ouvidos nas principais plataformas de streaming.

A viagem também é vista como uma pausa estratégica em meio à agenda promocional de Swag. Embora ainda não tenha sido confirmado um cronograma oficial de turnê, a expectativa é de que Justin retome os palcos ainda este ano, com datas previstas para América do Norte e Europa.

Justin Bieber: Casal segue firme e aproveitando o tempo juntos

Justin e Hailey, que estão casados desde 2018, continuam demonstrando sintonia em momentos públicos e privados. A modelo tem sido presença constante ao lado do cantor, seja em eventos, seja em momentos de descanso como esse. A conexão entre os dois tem sido uma base importante na jornada pessoal e profissional de Justin.

A escolha da Itália como destino também reforça o gosto do casal por viagens românticas e experiências exclusivas. O passeio de iate é apenas mais um capítulo em uma relação marcada por apoio mútuo, companheirismo e muitos momentos compartilhados com os fãs nas redes sociais.