Charli XCX anuncia nova edição do álbum Brat com faixas inéditas - (crédito: TMJBrazil)

Charli XCX acaba de anunciar o lançamento de uma nova versão do aclamado e viral álbum Brat. Intitulada Brat and it’s completely different but also still brat, a edição estendida chega às plataformas no dia 11 de outubro de 2024. A novidade promete expandir ainda mais o universo sonoro e visual que a cantora britânica criou com seu último trabalho, que se tornou um marco cultural neste ano.

A artista liberou a primeira amostra do novo projeto: a faixa “Talk Talk”, uma colaboração com o cantor australiano Troye Sivan. A música já está disponível nas plataformas digitais e marca o tom experimental e colaborativo da nova fase do projeto. A lista completa de faixas mostra uma combinação de músicas inéditas e remixes com grandes nomes da música pop contemporânea.

Além de Troye, o novo disco também conta com parcerias de peso como Robyn, Yung Lean, Addison Rae, Lorde e Billie Eilish. Entre os destaques estão “360 (Remix)” com Robyn e Yung Lean, “Von Dutch (Remix AG Cook)” com Addison Rae, “Girl, So Confused” com Lorde e “Guess” com Billie Eilish.

A edição estendida é dividida em dois discos. O primeiro é formado por 16 faixas — muitas delas ainda nomeadas apenas por números, reforçando o conceito enigmático e provocador da era Brat. O segundo disco inclui todas as músicas da versão original do álbum, com faixas como “Sympathy is a Knife”, “Everything is Romantic”, “B2B” e “Spring Breakers”.

Essa estratégia reforça a estética “caótica e honesta” que Charli XCX tem promovido nesta fase da carreira. A cantora já explicou que a essência do Brat representa um arquétipo feminino irreverente e imprevisível: “É a garota que ama festas, é um pouco desorganizada, comete erros e fala coisas bobas, mas é real, intensa e não tem medo de mostrar isso.”

Charli XCX: O fim do “Brat Summer” e o impacto cultural

Com o anúncio da nova versão do álbum, Charli também se despediu oficialmente do que chamou de “Brat Summer”. Nas redes sociais, ela publicou uma montagem com vídeos de fãs no TikTok, looks inspirados na capa do álbum e referências à estética neon esverdeada que dominou a internet nos últimos meses.

“Goodbye forever, Brat Summer”, escreveu a artista no Instagram, marcando o encerramento de um ciclo que ultrapassou a música e influenciou moda, comportamento e até memes políticos.

Mesmo não tendo vencido o prestigiado Mercury Prize — que foi concedido ao álbum This Could Be Texas, da banda English Teacher Brat consolidou Charli XCX como um dos nomes mais inventivos do pop atual. A nova edição do álbum promete manter esse status, ao mesmo tempo em que oferece aos fãs uma experiência expandida e ainda mais ousada.