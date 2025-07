Lorde quebra o silêncio sobre distúrbio alimentar

Em uma rara confissão pública, Lorde revelou ter enfrentado um dos períodos mais difíceis de sua vida pessoal e artística. Durante entrevista à BBC Radio 1, a cantora neozelandesa contou que passou boa parte de 2023 tomada por um distúrbio alimentar que afetou diretamente sua saúde mental — e, com isso, sua capacidade de criar.

“Eu estava mal em vários sentidos”, disse ela, relembrando o início do ano passado. “Nunca me senti tão desconectada da minha criatividade. Fazia tempo que não tinha uma ideia.” Segundo a artista, sua mente havia sido sequestrada por pensamentos obsessivos sobre peso, alimentação e controle.

“Eu ia dormir pensando em comida, acordava pensando em comida e exercício. Aquilo virou meu foco criativo. Toda a minha energia estava indo pra isso”, confessou.

A virada aconteceu quando ela percebeu o impacto profundo que isso estava tendo sobre sua arte. Foi esse reconhecimento que a levou a buscar ajuda e iniciar um processo de cura. “Quando parei com isso, tudo começou a voltar”, contou.

O resultado desse reencontro com si mesma foi Virgin, álbum lançado no mês passado e revelado pela primeira vez ao vivo durante um show surpresa em Glastonbury. Com letras intensas e sonoridade mais crua, o disco traz reflexões sobre o corpo, a saúde mental e a busca pela liberdade artística.

Em “What Was That”, Lorde canta: “Preparo uma refeição que não vou comer”. Já em “Broken Glass”, entrega sem filtros: “Passei o verão me perdendo em cálculos / Perder peso levou tudo o que eu tinha”.

Lorde revela inspirações artísticas e celebra sucesso de Virgin

A cantora neozelandesa Lorde participou de uma entrevista na BBC Radio 1, no Reino Unido, com o apresentador Jack Saunders. Durante a conversa, a artista abordou diversos temas relacionados ao processo criativo do seu novo álbum de estúdio, “Virgin”, com destaque para a faixa de encerramento, intitulada “David”.

Segundo ela, a música nasceu a partir de reflexões profundas sobre arte, simplicidade e força, e tem como uma de suas principais inspirações a escultura “Davi”, de Michelangelo. Lorde explicou que o conceito da canção está diretamente relacionado à ideia de remover o excesso até encontrar a essência — um princípio que ela buscou aplicar à construção do disco como um todo.

“Eu pensei muito no Davi de Michelangelo enquanto escrevia esse álbum… Quando perguntaram a ele como fez a escultura, ele disse: ‘Apenas retirei tudo o que não era Davi.’ Pensei muito nisso durante a criação do álbum… Também pensei bastante em Davi e Golias.”

A canção “David” tem se destacado entre as favoritas do público e da crítica, sendo frequentemente citada como um dos momentos mais sensíveis e simbólicos do disco. O novo trabalho de Lorde foi bem recebido pela imprensa especializada e, até o momento, acumula nota 81 no Metacritic, plataforma que reúne avaliações de diferentes veículos de crítica musical. Esse reconhecimento vem sendo traduzido em conquistas importantes: pela primeira vez em sua carreira, a artista alcançou o primeiro lugar nos charts de álbuns do Reino Unido. Nos Estados Unidos, “Virgin” estreou na segunda posição da Billboard 200, ficando atrás apenas do álbum “I’m the Problem”, do cantor Morgan Wallen.

Para celebrar a repercussão positiva do projeto, Lorde recorreu às redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou fotos segurando o prêmio que simboliza seu feito nas paradas britânicas e publicou uma legenda emotiva refletindo sobre a conexão entre sua arte e o público.

“Profundamente comovida / virada do avesso / despedaçada / transformada do estado sólido para o líquido e para o gasoso com a forma como Virgin foi recebida até agora. É louco demais sentir que os meus tesouros estão se tornando os seus.”

A cantora concluiu a mensagem com uma metáfora que remete à estética e ao espírito do álbum, ao lembrar de um objeto simbólico visto recentemente em um anúncio artesanal — elemento que, segundo ela, se conecta profundamente ao conceito de “Virgin”.

“Me fez lembrar de um anúncio no Etsy que venho acompanhando há meses — poderia existir algo mais Virgin do que um ‘4’ de canetinha num coração de papel ao lado de uma pilha de fragmentos iridescentes? Paraíso. Obrigada.”

Sample de Dexta Daps no novo álbum de Lorde

Outro destaque do novo disco é a faixa “Current Affairs”, que utiliza um sample de “Morning Love”, canção do cantor jamaicano Dexta Daps. Em entrevista recente à revista Billboard, o artista comentou sobre a surpresa e o entusiasmo ao saber que Lorde queria usar sua música em um de seus projetos. Fã assumido da neozelandesa, ele expressou grande admiração por sua habilidade como compositora e contadora de histórias.

“Ela é uma contadora de histórias. Qualquer um que conheça Dexta Daps sabe que adoro histórias. […] A Lorde é definitivamente uma dessas artistas. E saber que ela sampleou minha música — me sinto como o Bob Marley agora!”

Dexta também revelou que sua equipe ficou extremamente empolgada ao receber o pedido de autorização para o uso da faixa. Para ele, a decisão foi imediata e inquestionável, dada a admiração pela artista e pela qualidade do material final apresentado por ela.

“Minha equipe ficou tão empolgada… Eles simplesmente aceitaram! Quero dizer, é a Lorde!… Eu ia dizer ‘sim’ de qualquer jeito. Ouvi a música recentemente e, cara, ela é tão linda. Ela mandou muito bem nessa.”

Encerrando a entrevista, o cantor mostrou entusiasmo com a possibilidade de subir ao palco ao lado de Lorde, especialmente em um show no Reino Unido — país onde ambos possuem bases sólidas de fãs.

“P*rra, só me avise quando e onde! […] Eu adoraria que fosse na Inglaterra. Lá tem uma base enorme de fãs para nós dois, então seria um show muito louco!”

Atualmente, a faixa “Current Affairs” já ultrapassa 7,4 milhões de reproduções no Spotify.