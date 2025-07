Justin Bieber ressurge com “SWAG”: 10 curiosidades do álbum - (crédito: TMJBrazil)

Depois de quase três anos em silêncio, Justin Bieber surpreendeu o mundo ao lançar sem aviso prévio o álbum SWAG. Anunciado discretamente por outdoors espalhados em grandes cidades no dia 10 de julho, o disco chegou às plataformas digitais na madrugada seguinte, marcando o início de uma nova era pessoal e sonora para o canadense. Segundo a Def Jam, gravadora do artista, o trabalho é “inspirado por sua devoção como marido e pai” — o que transparece tanto nas letras quanto nas sonoridades mais intimistas.

Reunindo colaborações inusitadas, confrontos com o passado e homenagens emocionadas, SWAG divide opiniões entre fãs e críticos, mas deixa claro: Justin Bieber está mais vulnerável e confessional do que nunca. Abaixo, confira uma lista 10 curiosidades sobre o disco que já está dando o que falar.

1. Hailey como musa definitiva

A esposa do cantor, Hailey Bieber, é citada de forma direta em várias faixas. Em GO BABY, ele se rende ao lado pop e romântico: “that’s my baby / she is iconic / iPhone case, lip gloss on”, canta, fazendo referência ao estilo característico da modelo.

2. Relacionamento sob pressão

WALKING AWAY revela um Justin disposto a salvar o casamento, apesar dos atritos. “Você era meu diamante. Eu te dei um anel, te fiz uma promessa”, diz a letra, num lamento sincero sobre os altos e baixos da vida a dois.

3. A estreia musical da paternidade

Em DADZ LOVE, Justin Bieber canta sobre seu filho Jack Blues. A faixa repete como mantra a expressão “dad’s love”, transformando a experiência da paternidade em um refrão suave e sentimental.

4. Briga com paparazzi vira música

A faixa BUTTERFLIES começa com o áudio real de um embate entre o cantor e fotógrafos em Palm Springs. Ele acusa os profissionais de perseguirem apenas o lucro: “dinheiro, dinheiro, dinheiro…”.

5. Outro confronto capturado em estúdio

Em STANDING ON BUSINESS, o artista utiliza outro áudio não editado, desta vez de uma discussão em Malibu. “Eu sou um ser humano, porr*. Você está parado perto do meu carro”, reclama ele, irritado com a invasão de privacidade.

6. Eminem e 2 Chainz marcam presença

Na faixa YUKON, Justin Bieber usa uma interpolação de “Untitled”, de Eminem. A surpresa é que 2 Chainz também aparece, como backing vocal, dando um toque inesperado à produção.

7. Conversas viram música

SOULFUL, THERAPY SESSIONS e STANDING ON BUSINESS têm trechos de conversas com o comediante Druski. Em uma delas, o humorista solta: “Você tem a pele branca, mas a alma preta”, gerando discussões nas redes.

8. Desabafo sobre saúde mental

THERAPY SESSIONS traz o cantor expondo o incômodo de ser questionado constantemente sobre sua estabilidade emocional. “Faz eu me sentir como o cara com problemas, enquanto todo mundo é perfeito”, desabafa.

9. Encerramento com gospel

O disco termina com uma música que não é de Bieber. Trata-se de uma reinterpretação de Lord, I Lift Your Name on High, do cantor gospel Rick Founds, interpretada por Marvin Winans — lenda do gospel e vencedor de seis Grammys.

10. Produção 100% renovada

Nada menos que dez produtores participam do álbum — entre eles Carter Lang, Daniel Caesar e Dijon — todos inéditos em colaborações com Justin. É um time novo para uma fase nova.

Justin Bieber lança novo álbum ‘Swag’ com 20 faixas inéditas

Segundo informações do The Hollywood Reporter, Swag foi finalizado em abril durante uma temporada do artista na Islândia. No período, ele trabalhou em estúdio com nomes como Gunna, Cash Cobain e Sexyy Redd.

Além do novo álbum, o cantor aproveitou o momento para anunciar o lançamento de sua nova marca de moda, SKYLRK, reforçando seu retorno ao entretenimento com foco ampliado em diferentes áreas criativas.

