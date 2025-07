Ed Sheeran revela que esposa escolhe seus hits e anuncia nova fase

Ed Sheeran está prestes a dar um novo passo em sua trajetória musical — e, como de costume, não faz isso sozinho. O cantor britânico revelou recentemente que sua esposa, Cherry Seaborn, é peça-chave nas decisões criativas que toma ao longo da carreira, especialmente na hora de escolher quais faixas têm mais potencial para se tornarem singles de sucesso.

Em conversa com o podcast Not Gonna Lie, Sheeran relembrou como “Bad Habits”, um dos maiores hits de sua discografia, nasceu com um empurrão certeiro de Cherry. “Tinha escrito várias músicas naquele dia e mostrei todas pra ela no carro. Lembro que estava animado com algumas, mas foi ela quem disse: ‘Essa aí, essa é a que você tem que terminar amanhã.’ Era ‘Bad Habits’”, contou.

A sensibilidade da esposa também guiou outra escolha certeira: “Shivers”, que conquistou o público e garantiu a quarta posição no Billboard Hot 100. “Foi a favorita dela no álbum ‘=’ [Equal], e isso me convenceu”, disse o cantor.

Além da esposa, o círculo íntimo de Ed conta ainda com duas críticas mirins: suas filhas Lyra e Jupiter. As meninas já têm uma favorita no próximo trabalho do pai: “Sapphire”, uma das faixas já divulgadas do novo álbum Play, que tem lançamento agendado para 12 de setembro de 2024.

O disco será o primeiro de uma nova série de álbuns inspirados nos botões de eletrônicos. Após passar mais de uma década trabalhando com títulos baseados em símbolos matemáticos — “+”, “x”, “÷” e “=” — Sheeran agora se aventura por uma nova simbologia. Vêm aí os álbuns Pause, Fast Forward, Rewind e Stop, que prometem explorar diferentes direções criativas, como se fossem comandos para a própria narrativa de sua carreira.

Ed Sheeran lança novo single e videoclipe de ‘Sapphire’

O cantor Ed Sheeran lançou nas plataformas digitais sua nova música, Sapphire, junto com um videoclipe.

Segundo a Billboard, o astro pop britânico mistura elementos de percussão da música tradicional indiana com suas melodias cativantes, cantando sobre nunca querer parar de dançar com um amante cuja aura brilha como o diamante azul que dá nome à música.

Vale destacar que um toque especial à gravação, os vocais e a cítara são dados pelo artista indiano Arijit Singh, que também aparece com ele no videoclipe de Sapphire. Filmado em vários locais da Índia durante a turnê de Ed Sheeran pelo país no início deste ano, o vídeo mantém o músico inglês no centro do quadro enquanto ele caminha por ruas movimentadas, explora praias, visita pontos turísticos, convive com moradores locais e canta com um time de jovens jogadores de futebol.

“‘Sapphire’ foi a primeira música que terminei para Play e que me fez entender para onde o álbum estava indo”, escreveu o cantor em um comunicado, referindo-se ao seu disco previsto para setembro. “Foi por isso que terminei o processo de gravação em Goa, cercado por alguns dos melhores músicos da Índia.”

“A peça final do quebra-cabeça para mim foi colocar Arijit no disco”, continuou. “Eu e ele fizemos uma versão completa em punjabi da música, que será lançada nas próximas semanas, com muito mais dele. Esta é a versão do álbum e minha música favorita. Espero que vocês gostem.”

Vale lembrar que Sapphire sucede os singles anteriores de Play, Azizam e Old Phone, este último lançado no início de maio. Com lançamento previsto para 12 de setembro, o novo álbum será o primeiro da próxima série de discos de Sheeran.

“Play foi um álbum que foi feito como uma resposta direta ao período mais sombrio da minha vida”, escreveu recentemente no Instagram. “Saindo de tudo isso, eu só queria criar alegria e technicolor, e explorar as culturas dos países em que estava em turnê. É uma verdadeira montanha-russa de emoções do início ao fim, encapsula tudo o que amo na música e a diversão que ela traz, mas também onde estou na vida como ser humano, como parceiro, como pai.”