Rihanna fala sobre a paixão dos filhos pela música

Durante a estreia de seu novo projeto cinematográfico, Rihanna falou abertamente sobre o amor que seus filhos demonstram pela música desde muito pequenos.

Em entrevista ao E! News, a artista compartilhou detalhes da rotina musical em casa e revelou que tanto RZA, de três anos, quanto Riot, de 23 meses, têm uma conexão natural com instrumentos e performance.

A cantora e empresária, que está esperando seu terceiro filho com o rapper A$AP Rocky, contou que os dois meninos demonstram entusiasmo incomum ao ouvir e criar música. “Os dois adoram música, é uma loucura. Eles amam instrumentos, gostam de brincar, cantar e se apresentar. É como se já tivessem isso dentro deles”, comentou, visivelmente emocionada.

Ao ser questionada sobre de quem as crianças herdaram esse talento e afinidade, Rihanna brincou sobre a dúvida constante que tem em casa. “Fico pensando: ‘Sou eu ou é você, Rocky?’”, disse, referindo-se ao pai das crianças, também um artista consolidado na indústria musical.

Ela também destacou uma habilidade especial observada em Riot. “Ele gosta de improvisar. Literalmente improvisar como se estivesse rimando. Isso é definitivamente algo que vem do Rocky”, afirmou a cantora, que completará 38 anos em breve. A estrela destacou ainda que, apesar da pouca idade, os filhos já demonstram sensibilidade artística e expressividade surpreendentes.

Essa paixão precoce pela música pode não ser coincidência. Afinal, os pequenos crescem cercados por referências criativas e sons que fazem parte da rotina profissional dos pais. Rihanna, que já vendeu milhões de álbuns mundialmente e é reconhecida por sua versatilidade, acredita que a convivência com o universo musical acaba influenciando naturalmente os filhos.

Rihanna: Nova fase no cinema e desejo de emocionar os filhos

Além das revelações sobre a maternidade, Rihanna comemorou a estreia de seu novo trabalho no cinema: ela empresta sua voz à personagem Smurfette no filme “Os Smurfs”, que também contou com sua participação como produtora e intérprete de faixas originais da trilha sonora.

Durante o evento de lançamento, realizado em Los Angeles, Rihanna relembrou sua própria infância e o carinho antigo pelos personagens azuis. “Sempre fui apaixonada pelos Smurfs desde criança. Quando você se apaixona pelos Smurfs, nunca mais esquece. Eles continuam fazendo parte da sua vida”, disse a cantora.

Sobre o envolvimento no projeto, ela destacou que o principal objetivo era criar algo que pudesse tocar seus filhos de maneira especial. “Quero que eles se divirtam assistindo a isso. Espero que esse filme traga emoção para eles por toda a vida, assim como trouxe para mim”, concluiu.

Grávida e vivendo uma fase familiar intensa, Rihanna equilibra os desafios da maternidade com sua atuação multifacetada como artista, empresária e agora também produtora de cinema infantil. Sua trajetória segue inspirando tanto seus fãs quanto sua própria família.