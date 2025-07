Luan Santana celebra 18 anos de carreira com megashow em Curitiba - (crédito: TMJBrazil)

Luan Santana anunciou um novo e ambicioso projeto para comemorar seus 18 anos de trajetória artística. O cantor, um dos nomes mais consolidados da música brasileira, vai gravar seu próximo DVD, intitulado Registro Histórico, no dia 25 de outubro, na Liga Arena, em Curitiba (PR). O evento promete ser um marco na carreira do artista, reunindo 60 grandes sucessos em versões inéditas.

A venda de ingressos terá início nesta terça-feira, 15 de julho, por meio da plataforma Q2 Ingressos, com preços que variam entre R$ 90 e R$ 500. Com capacidade para mais de 40 mil pessoas, a Liga Arena será palco de um espetáculo de alto nível técnico e emocional, reafirmando a grandiosidade de Luan no cenário nacional.

Em declaração oficial, o cantor ressaltou a importância deste momento: “Esse DVD é como um galho de uma árvore. A partir dele, vamos ramificar muitas ações e contar histórias que foram escritas junto com meus fãs”, explicou. Ele também reforçou seu envolvimento direto em todas as etapas do projeto, desde a direção artística até a cenografia.

A gravação do novo DVD contará com uma superprodução. A direção musical será de Lucas Santos, enquanto os vídeos ficarão sob responsabilidade de Douglas Aguillar e Fran Landhin. A cenografia será assinada por Zé Carratu, com colaboração do arquiteto Dhiego Bueno. A supervisão geral está a cargo de Amarildo Santana.

Além da proposta técnica e artística arrojada, Registro Histórico celebra a maturidade musical de Luan, que começou sua carreira ainda adolescente e se tornou um dos artistas mais influentes do Brasil. Agora, ele prepara uma imersão emocional e nostálgica para os fãs, revisitando grandes sucessos e apresentando releituras inéditas.

O show deve misturar elementos tecnológicos, efeitos visuais de alto impacto e uma narrativa que atravessa as diferentes fases da carreira do cantor. O objetivo, segundo Luan, é entregar mais que um show: “Vai ser uma experiência. Só quem sonha consegue alcançar”.

Luan em alta também no cenário internacional

O anúncio do projeto vem em um momento especial para Luan Santana. Após o sucesso do DVD Luan Ao Vivo na Lua, que originou uma turnê internacional, o cantor emplacou apresentações com ingressos esgotados em países como Portugal, Espanha, Suíça e Inglaterra.

Esse reconhecimento além das fronteiras brasileiras mostra a força de sua música e a relevância de projetos como Registro Histórico, que promete unir celebração, inovação e proximidade com o público marca registrada de sua carreira.

Com expectativas altas e fãs ansiosos, o novo DVD de Luan promete entrar para a história da música nacional como um dos maiores eventos de 2025.