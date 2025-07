Rihanna deixa entrevista ao ser questionada sobre novo álbum

Durante a estreia do filme “Smurfs”, realizada em Los Angeles, Rihanna protagonizou um momento divertido que rapidamente se espalhou nas redes sociais. A artista, que participa da animação como dubladora da personagem Smurfette, conversava com repórteres sobre sua atuação no longa quando foi surpreendida por uma pergunta sobre novos lançamentos musicais. Com um sorriso no rosto, respondeu apenas com um expressivo “o-ow” e deixou a entrevista em tom claramente bem-humorado.

A cena não passou despercebida e gerou inúmeros comentários dos fãs, que seguem aguardando o tão prometido nono álbum de estúdio da estrela pop. Desde o lançamento de ANTI, em 2016, Rihanna tem evitado falar com firmeza sobre novos projetos musicais, priorizando outros empreendimentos, como sua grife Fenty e a marca Fenty Beauty, além de se dedicar à maternidade.

Apesar de não lançar um álbum há quase dez anos, Rihanna não se afastou completamente do universo musical. Em “Smurfs”, por exemplo, ela contribuiu com a faixa inédita Friend of Mine, exclusiva da trilha sonora do filme. No entanto, a música não chegou às plataformas digitais, o que decepcionou parte do público que esperava por um lançamento oficial.

A cantora também se pronunciou brevemente sobre sua relação com a música durante o MET Gala de 2024, quando revelou que a gravidez não seria um empecilho para novos projetos. “Talvez atrapalhe alguns clipes… mas eu posso cantar”, disse na ocasião, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs.

Mais recentemente, em entrevista à revista Harper’s Bazaar, Rihanna revelou que o novo trabalho está sendo tratado com muito cuidado. “Depois de tanto tempo, percebi que a próxima coisa que eu lançar precisa valer a espera. Não posso entregar algo medíocre”, afirmou. Ela também adiantou que o novo álbum não seguirá a linha comercial e que seu foco é fazer algo “autêntico e significativo”.

Rihanna promete originalidade e autenticidade no próximo trabalho

A artista explicou ainda que passou os últimos anos experimentando diferentes sonoridades, mas que só agora sente que encontrou o caminho certo. “Passei por várias fases, pensando: ‘Quero fazer esse tipo de álbum, não aquele’. Mas agora sei que não será o que esperam de mim, e tudo bem. Será exatamente onde minha arte precisa estar”, declarou.

Mesmo sem datas ou confirmações oficiais, Rihanna garante que está pronta para retomar sua carreira musical com uma nova proposta. “Estou me sentindo otimista. Isso está virando minha nova liberdade. Cada minuto longe dos meus filhos no estúdio precisa florescer algo importante”, disse.

Com o humor de sempre e a promessa de um retorno marcante, Rihanna mantém o mistério, mas alimenta a esperança dos fãs: a nova era pode estar mais próxima do que parece — mesmo que venha acompanhada de uma boa dose de suspense.