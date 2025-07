Beyoncé recebe duas indicações ao Emmy 2025

Beyoncé está novamente na disputa por um dos prêmios mais importantes da televisão americana: o Emmy Awards. Em 2025, a cantora recebeu duas indicações pela performance “Beyoncé Bowl”, transmitida ao vivo pela Netflix no Natal do ano anterior.

O espetáculo concorre nas categorias de Melhor Especial de Variedades (ao vivo) e Melhor Direção de Especial de Variedades.

Apesar de ser uma das artistas mais premiadas da indústria musical, Beyoncé ainda não venceu nenhum Emmy. Esta é sua quinta indicação ao prêmio, o que reacende a esperança de finalmente conquistar a estatueta dourada. O “Beyoncé Bowl” foi um marco na carreira da artista, sendo sua primeira apresentação ao vivo com o repertório do aclamado álbum Cowboy Carter, vencedor do Grammy de Álbum do Ano.

A performance aconteceu durante o intervalo do jogo de Natal da NFL, realizado no estádio NRG, em Houston, entre Baltimore Ravens e Houston Texans. A apresentação foi exibida em tempo real pela Netflix e contou com a participação de diversos convidados especiais, como Post Malone, Shaboozey, Tanner Adell, Brittney Spencer, Tiera Kennedy e Reyna Roberts. Ao todo, Beyoncé interpretou nove faixas, misturando country, pop e R&B em uma produção impecável.

Nas duas categorias em que está indicada, Beyoncé enfrentará fortes concorrentes. Em Melhor Especial de Variedades (ao vivo), os indicados são:

The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar

Beyoncé Bowl

The Oscars

SNL50: The Anniversary Special

SNL50: The Homecoming Concert

Já na categoria de Melhor Direção de Especial de Variedades, os nomeados são:

The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar

Beyoncé Bowl

The Oscars

SNL50: The Anniversary Special

SNL50: The Homecoming Concert

77th Annual Tony Awards

A competição é acirrada, mas fãs e críticos acreditam que esta pode ser a vez de Beyoncé. O show surpreendeu pela qualidade técnica, inovação estética e pela capacidade da cantora de se reinventar mais uma vez no palco.

Histórico de Beyoncé no Emmy Awards

Esta não é a primeira vez que a artista tenta conquistar um Emmy. Beyoncé já foi indicada em 2013, pelo seu show no Super Bowl; em 2015, com a “On The Run Tour”; em 2016, com o projeto visual “Lemonade”; e em 2019, pelo documentário “Homecoming”. Apesar das indicações, a vitória ainda não veio.

A nova aposta da estrela, “Beyoncé Bowl”, reflete não apenas sua versatilidade musical, mas também seu comprometimento com performances que vão além da música. A produção, que mescla excelência artística, diversidade cultural e inovação visual, reforça a posição da artista como uma das maiores performers da atualidade.

Agora, resta saber se 2025 será finalmente o ano em que Beyoncé adicionará um Emmy à sua extensa coleção de prêmios.