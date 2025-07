Britney Spears diz ter adotado menina, mas fãs duvidam

Britney Spears surpreendeu seus seguidores neste fim de semana ao anunciar, por meio de uma postagem no Instagram, que teria adotado uma “linda menina” chamada Lennon London Spears. A revelação veio acompanhada de um vídeo em que a cantora aparece dançando em sua sala de estar, usando um body rosa, botas pretas e um chapéu combinando, com sua tradicional energia exuberante nas redes sociais.

Na legenda do vídeo, Britney escreveu:

“Como vocês estão, meus lindos, esta manhã? Preciso de um café e quero que vocês saibam que adotei uma linda menina! O nome dela é Lennon London Spears!”. A cantora ainda detalhou que a menina estaria usando um vestido com a frase “Sou nova aqui”, em tom bastante afetivo e carinhoso.

No entanto, a publicação rapidamente se tornou motivo de especulação e ceticismo por parte dos fãs e da mídia.

O portal TMZ entrou em contato com fontes próximas à artista, que negaram a veracidade da informação. De acordo com essas fontes, não houve nenhum processo de adoção oficial, e o tom da postagem indicaria mais uma brincadeira por parte da cantora. Um emoji de piscadela usado por Britney no final da legenda reforçou a ideia de que a declaração não deveria ser levada ao pé da letra.

Além do anúncio da suposta adoção, Britney também afirmou na legenda do vídeo:

“Então, por favor, parem de falar mal, América! Decidi me mudar para a Itália!”. Apesar da declaração enfática, as mesmas fontes afirmam que a cantora não tem planos concretos de se mudar do país, e que a afirmação faz parte de um discurso desconexo e recorrente em suas redes sociais.

Outro detalhe que chamou a atenção dos seguidores foi um canguru visto no fundo de um dos vídeos anteriores da cantora. Aparentemente, não se trata de um animal real, mas sim de um acessório que Britney utiliza para carregar suas bonecas outro hábito peculiar que se tornou frequente em suas postagens.

A artista costuma compartilhar vídeos dançando, muitas vezes com figurinos ousados, e intercalando textos que geram dúvidas sobre sua saúde mental e estado emocional.

Mãe de dois filhos, Britney mantém rotina excêntrica nas redes

Vale lembrar que Britney Spears é mãe de dois filhos: Sean Preston, de 19 anos, e Jayden James, de 18, frutos de seu casamento anterior com Kevin Federline. Desde a sua liberdade após o fim da tutela legal que durou 13 anos, a artista tem usado as redes sociais como forma de expressão pessoal, muitas vezes de maneira imprevisível e enigmática.

Ainda que a suposta adoção de Lennon London Spears não seja real, a repercussão do post mostra o quanto o público permanece atento — e intrigado — com cada nova manifestação da cantora. Ao que tudo indica, Britney continua sendo uma figura complexa, provocativa e cheia de surpresas.