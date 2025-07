aespa prepara novo comeback para setembro com coreografia

As poderosas meninas do aespa já têm data para voltar aos holofotes — e não vai demorar. A SM Entertainment confirmou que o grupo de K-pop prepara um comeback inédito para setembro de 2025, com direito a álbum novo, videoclipe fresquinho e participação especial no time criativo.

De acordo com a imprensa sul-coreana, o quarteto formado por Karina, Giselle, Winter e Ningning vai iniciar as gravações do novo MV já na próxima semana, dando início à contagem regressiva para a nova era. Será o primeiro lançamento desde o single “Dirty Work”, que chegou às plataformas no fim de junho.

E o que já está fazendo barulho entre os fãs é a revelação de que Leejung Lee, estrela do programa “World of Street Woman Fighter” e uma das coreógrafas mais influentes da cena coreana, será a responsável por assinar a nova coreografia do grupo. A colaboração promete trazer uma performance marcante — e provavelmente viral.

“O aespa está preparando um álbum com o objetivo de fazer um comeback em setembro”, declarou oficialmente a SM Entertainment, em resposta às especulações que circularam na mídia local.

Novo single do aespa alcança 1 milhão de cópias na pré-venda

O novo single do aespa, “Dirty Work“, recebeu mais de um milhão de pré-encomendas.

De acordo com a gravadora SM Entertainment, o projeto será provavelmente se tornará o sexto álbum do grupo a vender um milhão de cópias. Seus cinco álbuns anteriores, do segundo ao quinto EPs, Girls, My World, Drama e Whiplash, além de Armageddon, alcançaram o feito.

Vale destacar que o quarteto lançará a música dançante de hip-hop primeiro como single digital e, no próximo mês, lançará álbuns físicos em edição limitada.

Vale lembrar que o aespa se prepara para sua terceira turnê internacional, “Synk: aeXis Line“. A turnê começará em 29 de agosto com três datas em Seul. Os demais destinos da turnê ainda não foram anunciados, exceto os da etapa japonesa, programada para outubro: Fukuoka, Tóquio, Nagoya e Osaka.

O significado por trás do nome

O nome aespa carrega um conceito multidimensional. A junção de “ae” — referência às palavras “Avatar” e “Experience” — com “aspect” (aspecto, em inglês), reflete a proposta de explorar diferentes versões de si e vivenciar universos paralelos. Mais do que um nome, trata-se de um manifesto artístico que atravessa seus videoclipes, letras e performances.

Formado pela SM Entertainment, o aespa é um quarteto feminino sul-coreano que vem redefinindo os padrões da música pop asiática desde 2020. Composto por Karina, Winter, Giselle e Ningning, o grupo é frequentemente creditado por impulsionar o uso de narrativas digitais e elementos do metaverso dentro do K-pop, além de popularizar uma estética sonora marcada pelo hyperpop.

O impacto foi imediato: em 17 de novembro de 2020, o aespa estreou com o single “Black Mamba”, que bateu o recorde de visualizações em 24 horas para um clipe de estreia de um grupo de K-pop — um feito impressionante até mesmo para os padrões da indústria coreana. Poucos meses depois, em maio de 2021, o grupo lançou “Next Level”, que não só conquistou o segundo lugar no Circle Digital Chart, como também garantiu ao aespa seu primeiro Daesang (Canção do Ano) no prestigiado Korean Music Awards.