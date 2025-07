Noah Cyrus abraça o country com alma e autenticidade em álbum

Noah Cyrus nunca precisou gritar suas origens country para ser ouvida. Filha de Billy Ray e irmã de Miley Cyrus, ela poderia ter escolhido o caminho mais fácil e trilhado os acordes batidos do gênero que fez o sobrenome Cyrus ressoar em Nashville. Mas “óbvio” nunca foi parte do vocabulário artístico de Noah.

Seu novo álbum, I Want My Loved Ones to Go with Me, é a prova mais forte até agora de que sua relação com o country é íntima — mas nada literal. O projeto, lançado em meio a um cenário onde o country flerta cada vez mais com o pop e o mainstream, evita o oportunismo e mergulha em algo mais delicado, mais humano: uma herança afetiva e sonora traduzida em canções densas, introspectivas e surpreendentemente sofisticadas.

Ao lado dos produtores Mike Crossey e PJ Harding, com quem já compartilha longa sintonia criativa, Noah entrega um álbum que é ao mesmo tempo cru e cuidadosamente arquitetado. Em vez de um espetáculo grandioso, ela opta por um enraizamento emocional. É um disco que sussurra verdades em vez de berrá-las — e por isso mesmo, deixa marcas profundas.

Há momentos que parecem quase confessionais, como em “Apple Tree”, faixa que abre espaço para uma gravação do avô da cantora em oração, e que soa como um ritual íntimo compartilhado com o ouvinte. A espiritualidade familiar atravessa o disco, em contraste com o noticiário recente que cerca os conflitos públicos da família Cyrus. O resultado é um trabalho que parece um contra-ataque silencioso: em vez de escândalo, afeto. Em vez de exposição, introspecção.

Musicalmente, Noah transita com uma leveza surpreendente entre o bucólico e o experimental. Em “Don’t Put It All On Me”, soa tão natural quanto qualquer integrante do Fleet Foxes. Já na energética “Way of the World”, ela encontra harmonia com a potência de Ella Langley. Mas talvez o ponto mais comovente esteja em “XXX”, um dueto com Bill Callahan que encerra o álbum com a serenidade de quem não precisa mais provar nada a ninguém.

Mesmo as parcerias mais improváveis encontram propósito aqui. “New Country”, colaboração com Blake Shelton que, à primeira vista, poderia parecer um desvio comercial, se revela uma das mais belas do disco. Não há ironia, nem cálculo. Apenas entrega.

I Want My Loved Ones to Go with Me expande a narrativa iniciada em The Hardest Part (2022), mas com um peso emocional ainda mais polido. Se antes Noah explorava luto e dependência com um olhar quase documental, agora ela revisita suas cicatrizes com uma maturidade que impressiona. Faixas como “I Saw The Mountains” e “Long Ride Home” demonstram uma artista em pleno domínio do próprio ritmo — mesmo quando a produção caminha para terrenos mais grandiosos, ela mantém o pé no chão.

Noah Cyrus lança a inédita ‘Don’t Put It All On Me’ com Fleet Foxes

Noah Cyrus está pronta para lançar seu segundo álbum de estúdio e inicia essa nova fase com o primeiro single oficial, Don’t Put It All On Me, com participação de Fleet Foxes, que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music, via Columbia Records.

Don’t Put It All On Me, escrita por seu irmão Braison Cyrus, presta homenagem à família da artista e explora temas como anseio e reconexão, autodescoberta, realismo místico e a natureza como personagem.

O projeto mergulha nas sonoridades do americana, indie folk e country, trazendo à tona toda a intensidade emocional de sua composição.

Em 2024, Noah Cyrus se reencontrou com a mãe três anos após briga familiar

Tish Cyrus e sua filha Noah Cyrus foram vistas em 2024 em Los Angeles, nos Estados Unidos, marcando a primeira reunião pública entre elas em três anos. O encontro ocorreu em um momento de intensos conflitos familiares e especulações sobre relacionamentos amorosos. Elas foram flagradas no Encino Financial Center, um local conhecido por oferecer consultoria jurídica e financeira.

Testemunhas relataram ao Daily Mail que a dupla passou mais de duas horas no centro, e foram vistas com Tish colocando a mão no ombro de Noah enquanto entravam no prédio. O reencontro surge após uma série de eventos turbulentos na vida familiar dos Cyrus. Recentemente, o ex-marido de Tish, Billy Ray Cyrus, fez declarações polêmicas contra ela e suas filhas, especialmente Miley.

Em um discurso carregado de palavrões, Billy Ray criticou severamente sua ex-esposa e sua filha, Noah Cyrus, chamando-as de “vagabundas” e referindo-se a Tish de maneira desrespeitosa. Além das críticas de Billy Ray, o relacionamento amoroso de Tish também tem sido um foco de controvérsia.

Ela casou-se com o ator Dominic Purcell, de Prison Break, em uma cerimônia realizada na casa de Miley em agosto de 2023.