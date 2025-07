Thiaguinho lança “Banjo e Boné” e revisita o pagode raiz com EP

Thiaguinho acaba de abrir o coração – e o repertório – com o lançamento do EP “Banjo e Boné”, que chega às plataformas digitais à meia-noite desta quarta-feira (16). No novo projeto, o cantor resgata as influências que moldaram sua trajetória no pagode com um repertório de cinco faixas, entre elas uma música inédita e quatro regravações que atravessam gerações do gênero.

A proposta é clara desde o verso que abre o disco: “Pagodjé em cartaz de novo”. É o anúncio de uma nova era com os pés fincados nas raízes e a alma entregue ao público. O EP também chega acompanhado de um conteúdo audiovisual gravado no Vila JK, em São Paulo, que será liberado às 21h do mesmo dia.

“Banjo e Boné” é mais do que uma seleção de músicas — é uma volta ao ponto de partida. Para Thiaguinho, revisitar canções que o formaram é como reatar um laço afetivo com o garoto de Presidente Prudente e os primeiros palcos de pagode no interior do Brasil. “É uma forma de reconectar com o Thiago lá do início, das noites em que eu tinha que puxar da cartola músicas que tocassem o coração de quem estava ali”, comenta o cantor.

Entre as regravações, destaque para “História de Amor”, clássico de Luciano Sabá, onde Thiaguinho surpreende com versos falados, quase como uma crônica rimada sobre o fim de um relacionamento. Outra joia resgatada é “É Sempre Assim”, que toca fundo com a melodia nostálgica de um amor não correspondido.

A inédita “Graça”, escrita em parceria com Rodriguinho, Oscar Tintel e Bozo Baretti, é um dos pontos altos do projeto. Com uma letra que celebra o amor maduro e seguro, a música mostra uma faceta sensível do artista e revela um lado de sua autoria ainda pouco explorado pelo grande público.

O EP encerra com “Nos Pagodes da Vida”, uma verdadeira homenagem ao estilo de vida pagodeiro. Com referências ao Fundo de Quintal e versos que exaltam o samba como cura da alma, a faixa reforça o sentimento de pertencimento que permeia todo o projeto.

“Esse projeto é daqueles que nascem num cantinho de São Paulo, mas que merecem ganhar o Brasil inteiro. Já estamos com o pé no Rio para três datas que prometem ser históricas: 16, 23 e 30 de julho”, adianta Thiaguinho.

Na essência, “Banjo e Boné” é a tradução do artista que carrega o instrumento no peito e o estilo de vida na cabeça. É o pagode como forma de expressão, com novas cores, mas com a mesma alma de sempre.

TRACKLIST “Banjo e Boné”

Banjo e Boné (Thiaguinho / Pezinho) História de Amor (Luciano Sabá) É Sempre Assim (Pedro Magya) Graça (Thiaguinho / Rodriguinho / Oscar Tintel / Bozo Baretti) Nos Pagodes da Vida (Roberto Serrão / Guilherme Nascimento)

Saiba mais sobre Thiaguinho

Nascido em 11 de março de 1983, na cidade de Presidente Prudente (SP), Thiago André Barbosa — conhecido artisticamente como Thiaguinho — é hoje um dos artistas mais influentes do cenário do samba e do pagode no Brasil.

Sua carreira começou a ganhar visibilidade em 2002, quando participou do programa Fama, reality musical da TV Globo. Mas foi em 2003 que o cantor deu um passo decisivo ao se tornar vocalista do grupo Exaltasamba, onde permaneceu por quase uma década, consolidando-se nacionalmente.

Em 2012, Thiaguinho decidiu seguir carreira solo e lançou seu primeiro álbum e DVD, Ousadia & Alegria. O projeto não apenas marcou uma nova fase, mas também rendeu ao cantor uma indicação ao Grammy Latino e certificado de platina, graças às mais de 80 mil cópias vendidas.

Dois anos depois, veio Outro Dia, Outra História, que manteve o sucesso comercial e garantiu disco de ouro. Já em 2015, o álbum Hey, Mundo! elevou ainda mais sua trajetória, conquistando o certificado de dupla platina, com 160 mil unidades vendidas.

Com um ritmo constante de lançamentos, Thiaguinho lançou o segundo DVD da carreira, #VamoQVamo, em 2016. No ano seguinte, chegou o elogiado Tardezinha, álbum inspirado no evento homônimo idealizado pelo próprio artista. Ainda em 2017, Só Vem deu sequência à discografia e também conquistou disco de ouro.

Em 2018, Tardezinha 2 reforçou o sucesso da turnê e do projeto, e em 2019, Vibe chegou como o terceiro DVD solo, reafirmando sua versatilidade e apelo junto ao público.