Miley Cyrus revela por que não vai sair em turnê

Miley Cyrus abriu o coração e surpreendeu fãs ao falar sobre sua decisão de não sair em turnê – pelo menos por enquanto. Em entrevista ao Good Morning America, exibida nesta terça-feira (15), a cantora de 32 anos explicou por que optou por não promover o álbum Something Beautiful com uma série de shows ao vivo. E o motivo vai muito além de compromissos ou cansaço: trata-se de saúde mental, sobriedade e, nas palavras dela, “preservar a própria estabilidade”.

“Tenho o preparo físico e a chance de fazer uma turnê. Mas, sinceramente, não tenho a menor vontade”, disse Miley, sem rodeios. “A estrada não é um ambiente que apoie de verdade os artistas.” Ela ainda mencionou ícones como Prince – que enfrentaram uma rotina intensa e perigosa enquanto viajavam constantemente –, para ilustrar os riscos por trás das luzes dos palcos. “Manter a sobriedade nesse cenário é quase impossível. E hoje, isso é uma base essencial da minha vida”, destacou.

A cantora, que já falou abertamente sobre seu histórico com drogas e álcool, também pontuou o impacto emocional que os shows causam. “Você está diante de milhares de pessoas gritando por você. A dopamina vai às alturas. É um pico de amor, de validação. Mas quando o show acaba, vem a queda. De repente, uma única pessoa te amando parece pouco. Você sente que precisa de 10 mil. Ou de 80 mil.”

Ainda assim, Miley não fechou completamente a porta para um retorno aos palcos. Com um sorriso enigmático, confessou: “Gosto de fazer coisas que me dão medo. Já saltei de paraquedas. Já cantei para 150 mil pessoas. Nunca diga nunca.”

Miley Cyrus é homenageada com estrela na Calçada da Fama

A cantora e atriz Miley Cyrus será imortalizada na Calçada da Fama de Hollywood, uma das mais tradicionais homenagens do mundo do entretenimento. O anúncio foi feito na última quarta-feira (2), pela Câmara de Comércio de Hollywood, que revelou os nomes da Classe de 2026 — grupo de personalidades que terão seu legado reconhecido com uma estrela na famosa avenida de Los Angeles.

A artista, que alcançou fama internacional ao protagonizar a série Hannah Montana, celebrou a notícia com grande entusiasmo nas redes sociais. Em sua conta oficial do Instagram, Miley compartilhou um trecho do videoclipe da música “Walk of Fame”, presente no álbum Something Beautiful (2025), e escreveu um depoimento emocionante sobre sua trajetória até este momento marcante.

“É uma honra receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Quando cheguei a Los Angeles, vinda de Nashville, ainda criança, minha família se hospedava em um hotel na Hollywood Blvd, e eu fazia caminhadas noturnas com meu pai (Billy Ray Cyrus) quando ninguém o reconhecia. Tínhamos as lojas de presentes só para nós e comprávamos réplicas do Oscar e itens da Marilyn Monroe”, relembrou Miley.

Hoje, aos 32 anos, Miley Cyrus celebra uma carreira consolidada, marcada por sucessos no cinema, na televisão e na música. A homenagem na Calçada da Fama representa o reconhecimento de seu impacto na cultura pop e sua evolução artística ao longo dos anos.

“Estar agora cimentada nesta lendária avenida, cercada pelos ícones que me inspiraram, parece um sonho. Este momento viverá para sempre. Obrigada a todos em minha vida que o tornaram possível. Sou grata por compartilhar esta estrela com vocês”, concluiu Miley.

A cerimônia de entrega da estrela ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer ao longo de 2026, conforme a programação da Câmara de Comércio de Hollywood.

Miley Cyrus: Classe de 2026 inclui grandes nomes do entretenimento

Além de Miley Cyrus, outros artistas de destaque foram confirmados na Classe de 2026. Entre eles estão os atores Emily Blunt, Timothée Chalamet, Rachel McAdams, Demi Moore, Stanley Tucci, Sarah Michelle Gellar e Marion Cotillard, além da chef Gordon Ramsay, o cantor Josh Groban e o ex-jogador de basquete Shaquille O’Neal.

A inclusão de Miley no seleto grupo reforça sua relevância na indústria do entretenimento e celebra uma trajetória que começou muito jovem, marcada por reinvenções, autenticidade e um forte vínculo com o público ao redor do mundo.