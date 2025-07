Selena Gomez e Benny Blanco marcam casamento íntimo para 2025

Selena Gomez e Benny Blanco estão prestes a dar um passo marcante em seu relacionamento. O casal, que tornou pública a relação no fim de 2023 e anunciou o noivado um ano depois, está organizando um casamento intimista e sofisticado para setembro de 2025. A cerimônia será realizada em Montecito, na Califórnia, uma região que atrai celebridades justamente por sua discrição e charme.

Segundo fontes próximas aos noivos, os preparativos já estão a todo vapor mesmo que Benny tenha declarado recentemente que ainda não tinham começado. A verdade é que os convites já foram enviados e os convidados estão sendo orientados a se preparar para um final de semana inteiro de comemorações.

O evento terá dois dias: o primeiro com uma recepção descontraída para aproximar amigos e familiares, e o segundo com a cerimônia de casamento em si.

Entre os nomes já confirmados para o grande dia estão amigos íntimos e celebridades de peso. Taylor Swift, grande amiga de Selena, e seu namorado, o astro da NFL Travis Kelce, são presenças certas. Também devem comparecer Steve Martin e Martin Short, colegas de Selena na série Only Murders in the Building, que se tornaram grandes amigos ao longo das filmagens.

Do lado de Benny, espera-se a presença de grandes nomes da indústria musical com quem ele trabalhou ao longo da carreira como produtor, tornando o evento não apenas um momento íntimo, mas também uma celebração cheia de talentos da música e do entretenimento.

Selena Gomez: De amigos a noivos

O relacionamento entre Selena e Benny começou longe dos holofotes. A conexão entre os dois surgiu por meio do trabalho — ele produziu diversas músicas dela ao longo dos anos — e, com o tempo, a parceria evoluiu para uma amizade sólida, que acabou se transformando em amor. Após meses de especulações, Selena confirmou o namoro em dezembro de 2023, respondendo a comentários nas redes sociais e publicando fotos com Benny.

Na ocasião, a cantora declarou que estava feliz e que ele era “a melhor pessoa que já conheceu”. Exatamente um ano depois, em dezembro de 2024, o casal anunciou o noivado, para a alegria dos fãs.

O casamento promete ser um dos eventos mais comentados do ano, mas sem exageros ou ostentação. A proposta é reunir pessoas queridas em um ambiente acolhedor, com tudo o que tem a ver com o estilo discreto e autêntico dos dois.

Setembro ainda está um pouco distante, mas a contagem regressiva para esse casamento dos sonhos já começou.