Lady Gaga pode reviver “ARTPOP” na nova turnê mundial The MAYHEM Ball

Lady Gaga está prestes a iniciar mais um capítulo eletrizante de sua carreira com a aguardada turnê The MAYHEM Ball, que estreia nesta quarta-feira (16), em Paradise, Nevada. E um detalhe está tirando o sono dos fãs: será que finalmente veremos o retorno de músicas do controverso mas amado álbum ARTPOP, lançado em 2013?

Nas redes sociais, especialmente no TikTok, a cantora reacendeu a esperança dos “little monsters” ao repostar um vídeo feito por uma página de fãs. A montagem reunia momentos icônicos da artista gritando nos palcos durante turnês passadas, com destaque para a ArtRave: The ARTPOP Ball. A legenda do post foi direta ao ponto: “Metade disso é da ArtRave, espero que ela toque ARTPOP na The MAYHEM Ball“. O fato de Gaga compartilhar esse conteúdo deu aos fãs o que precisavam: um sinal.

O gesto foi suficiente para movimentar os comentários de fãs do mundo todo inclusive brasileiros — que se animaram com a possibilidade de ouvir ao vivo hits como “Applause”, “Venus” e “G.U.Y.”, faixas que ficaram de fora do show histórico em Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio deste ano.

Lady Gaga: “ARTPOP” na nova turnê mundial

Durante a passagem da cantora pelo Brasil, no espetáculo The Art Of Personal Chaos, o álbum ARTPOP foi completamente ignorado, o que gerou certa frustração entre os admiradores mais antigos. Por isso, o simples fato de Gaga reconhecer o material — mesmo que indiretamente — é visto como uma reparação emocional. O disco, vale lembrar, teve uma recepção polêmica na época de seu lançamento, mas ganhou status cult com o passar dos anos, especialmente entre fãs que valorizam sua estética ousada e experimental.

A nova turnê The MAYHEM Ball terá, até o momento, 63 apresentações confirmadas. Ela começa nos Estados Unidos e Canadá, seguindo depois para a Europa, Austrália e Japão até o início de 2026. Rumores ainda indicam que novas datas devem ser adicionadas, o que reacende a esperança de mais shows na América do Sul — quem sabe até uma nova vinda ao Brasil.

O álbum MAYHEM, lançado neste ano, será o grande foco da turnê, mas Lady Gaga sempre foi conhecida por surpreender nas setlists. E considerando o carinho explícito dos fãs por ARTPOP, não seria de se estranhar se a artista fizesse uma homenagem ou incluísse alguma faixa-surpresa nos shows.

Enquanto o primeiro show da turnê não acontece, o clima nas redes é de expectativa total. Com figurinos extravagantes, performances teatrais e setlists imprevisíveis, a The MAYHEM Ball promete ser uma experiência visual e sonora à altura do legado de Lady Gaga — e quem sabe, também uma carta de amor ao injustiçado ARTPOP.